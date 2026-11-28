Ministerul Apărării Naționale (MApN) a declarat că drapelul României a fost învelit în huse de protecție, nu în saci de gunoi, la repetițiile de sâmbătă pentru parada militară care va avea loc în Capitală de 1 Decembrie.

Imagini publicate în mediul online arată militarii care defilează cu steagurile învelite pentru a le proteja de condițiile meteo neprielnice cu ninsori și vânt puternic.

„Învelitori pentru protecție, nu «saci de gunoi»”, a scris MApN, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Instituția a spus că în mediul online au circulat afirmații false conform cărora acele huse ar fi de fapt saci de gunoi.

„În imaginile de la repetițiile pentru Parada Militară Națională de 1 Decembrie apar steagurile de identificare ale unităților militare participante, acoperite cu învelitori de protecție. În mediul online au circulat afirmații că aceste huse ar fi «saci de gunoi». Este fals”, a mai scris MApN.

„Este o măsură firească”

MApN a spus că „învelitorile au rol de protecție” pentru steaguri, întrucât acestea „sunt confecționate din material textil”

„Pe durata repetițiilor sunt protejate cu învelitori pentru a fi ferite de precipitații, praf și deteriorare. Este o măsură firească, prin care ne asigurăm că, de Ziua Națională a României, steagurile vor fi prezentate publicului în cele mai bune condiții. Vă așteptăm pe 1 Decembrie să le vedeți desfășurate la paradă!”, se mai arată în comunicat.