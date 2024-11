Marcel Ciolacu a fost întrebat despre „regina contractelor cu statul” și a spus că există un lider PNL „care are contracte cu statul român în valoare de 3 miliarde de euro” 

Invitat sâmbătă la Prima TV de către moderatorul Sebastian Zachmann să spună dacă o cunoaște pe Mihaela Neagu, femeia de afaceri devenită susținătoarea sa și care are 1.800 de contracte cu statul, Marcel Ciolacu a declarat că nu o știe. Liderul PSD susține că Neagu a fost rugată de „ șase persoane” să se mute din primul rând de la dezbaterea sa, dar ea nu a vrut, spunând că e o adunare publică.

„Am citit și eu în HotNews că e „regina contractelor cu statul”. Câte contracte are?”, a spus prim-ministrul Marcel Ciolacu.

Când i s-a spus că are 1.800 de contracte, candidatul PSD a replicat: „ Domnule Zachmann, știți câte contracte cu statul român are președintele Consiliului Județean Botoșani? Domnul Iftime? E membru în biroul politic al Partidului Național Liberal”.

La dezbaterea de miercuri de la Antena 3 CNN, în primul rând al susținătorilor lui Marcel Ciolacu, între liderii PSD Sorin Grindeanu și Paul Stănescu a stat o persoană necunoscută.

Siteul de investigații Snoop a arătat cine este. Se numește Mihaela Neagu, om de afaceri cu peste 1.800 contracte cu autoritățile publice. A fost supranumită în ultimii ani, în presă, ” regina afacerilor cu statul”.

Neagu aceeași persoană care, scrie publicația de sport Golazo, a plătit 6 milioane de euro din bani publici pe când conducea clubul sportiv Olimpia. Controlul trimis atunci de Ministerul Tineretului și Sportului a descoperit că statul a fost prejudiciat masiv.

Prima reacție a liderului PSD Marcel Ciolacu a venit la emisiunea „Insider Politic” de la Prima TV de sâmbătă, 2 noiembrie 2024.

Jurnalistul Sebastian Zachmann i-a pus candidatului mai multe întrebări despre Neagu. Ciolacu a negat că o cunoaște. Ciolacu a menționat că, după apariția dezbaterii publice, mai mulți colegi l-au întrebat cine este Neagu. Și a spus că, dacă se vorbește despre cei care fac afaceri cu statul, atunci e de adus în față, de fapt, un lider PNL, pe care l-a numit „ Regele contractelor cu statul”.

Ciolacu: „ Nu știu eu la ce i-a folosit doamnei să bage capul în poză”



Iată dialogul dintre cei doi:

Sebastian Zachmann: Ce căuta doamna Mihaela Neagu în primul rând la acea dezbatere unde dumneavoastră ați fost pe scenă?

Marcel Ciolacu: Dacă și eu am făcut lista cu cei 500 de invitați… Am întrebat. Am înțeles că nu a fost pe lista de invitați, lucru pe care l-au transmis și colegii mei.

S-au dus vreo șase persoane și au invitat-o să nu mai stea în primul rând. Sorin Grindeanu m-a întrebat de vreo trei ori, „mă, cine este doamna de stă…”, Olguța m-a întrebat, Mihai (n.r. Tudose) m-a întrebat…

Sebastian Zachmann: Adică nici ei nu o cunoșteau. Din partid…

Ciolacu: Acum să ne întoarcem, ca domnul Hrebenciuc… când sunt alegeri, unii bagă capul în poză. Nu știu eu la ce i-a folosit doamnei să bage capul în poză.



Zachmann: Stați așa, că nu a ajuns așa, singură, acolo… Nu a fost parașutată.

Ciolacu: Am cerut toate listele de invitați ale noastre.

Mihaela Neagu și Sorin Grindeanu. Foto: Captură video Antena 3

Ciolacu: „ Domnul Iftime? 7.800 de contracte cu statul român în valoare de 3 miliarde de euro”

Zachmann: Știți cine a invitat-o sau nu?

Ciolacu: Mi s-a spus foarte clar că doamna Mihaela… și mai cum…

Zachmann: Neagu. Mihaela Neagu. „Regina contractelor cu statul”. Așa e cunoscută.

Ciolacu: Am citit și eu în HotNews că e „regina contractelor cu statul”. Câte contracte are?

Zachmann: 1.800. Livrează lapte, zahăr, rații militare, produse de curățenie…

Ciolacu: Domnule Zachmann, știți câte contracte cu statul român are președintele Consiliului Județean Botoșani? Domnul Iftime? 7.800 de contracte cu statul român în valoare de 3 miliarde de euro. E membru în biroul politic al Partidului Național Liberal. Mă criticați pe mine că o persoană neinvitată și vă spun, neinvitată…

Vineri, la ora 17:00, după ce Snoop publicase de dimineață articolul referitor la „Regina contractelor cu statul”, în publicația Gândul a apărut „Fabuloasa poveste a Regelui achizițiilor publice”. A fost nominalizat Iftime, iar cifrele și expresiile folosite de către Gândul au fost preluate de Marcel Ciolacu.



Zachmann: Nu înțeleg cum a ajuns o persoană neinvitată acolo.

Ciolacu: Neinvitată. Am tot staff-ul meu, puteți vorbi cu el. S-au dus șase persoane și i-au spus „doamnă, plecați de aici”. Și le-a zis nu, e dezbatere publică. Am înțeles. Am depășit. E greu de crezut așa ceva, și vă înțeleg.



Zachmann: E greu, pentru că acolo îți selectezi oamenii de încredere.

Ciolacu: În ce perioadă a avut doamna contracte? Încă din pandemie. Când erau domnii Orban, Cîțu…



Zachmann: Dar și acum îi merge bine. Sub dumneavoastră.

Ciolacu: Eu nu o cunosc pe doamna. Nu mă ocup de cumpărat zahăr.