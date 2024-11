Director în BNR: În metrou am văzut că dacă ai nevoie financiară, în 30 minute ai credit și nu mai trebuie să economisești

Nu sunt foarte convins că inovația ajută la economisire și investiții, respectiv că așa se va întâmpla peste tot și oricând pentru că o bună parte din economisire este pentru nevoi de precauție/prudență, susține Florian Neagu, director al Direcției de Stabilitate la BNR.

„În contexul inovațiilor financiare din prezent, vedem că îți poți satisface aceste nevoi care apar pe neprevăzute relativ rapid. Chiar în metroul care ne duce la ASE am văzut o reclamă că dacă ai nevoie financiară, în 30 de minute ai credit. Sunt nenumărate fintech-uri prezente pe piața din România care oferă produsul buy now, pay later (produsele care oferă rate egale fără dobândă n.r.)”, a declarat reprezentantul BNR, la un eveniment organizat de Academia de Studii Economice (ASE).

Potrivit acestuia, este o piață în foarte mare dezvoltare, găsindu-se în cele mai mari platforme de comerț din România.

„Ai nevoie de ceva? Nu mai trebuie să economisești pentru că sunt aceste entități care-ți furnizează aproape instant resursele de care ai nevoie”, a mai arătat Neagu.

Totuși, el spune că inovațiile financiare pot ajuta în procesul de economisire și investiții: ai costuri de tranzacționare mai mici, o posibilitate de diversificare.

„Inovațiile financiare îți permit să investești acum instant pe piețe de capital din Europa sau din State (SUA)”, afirmă directorul Direcției Stabilităte din Banca Centrală.