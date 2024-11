Achiziții la BEC în prag de alegeri. O masă de 32.000 de euro și zeci de scaune cu 500 de euro bucata, cu „piele de bună calitate”. Contractul duce spre un off-shore

Biroul Electoral Central și Autoritatea Electorală Permanentă au cumpărat la finalul lunii trecute, în toiul pregătirilor pentru alegerile prezidențiale și parlamentare, o masă în valoare de peste 32.000 de euro și 32 de scaune cu 500 de euro bucata (cu tot cu TVA). Contactat de HotNews.ro, șeful AEP, Toni Greblă, a spus că investiția a fost una necesară pentru cele două instituții, dar s-a arătat sceptic că un scaun ar fi costat 500 de euro: „S-ar putea să fie un document premergător achiziției”.

Într-un referat de necesitate din data de 23.10.2024, intrat în posesia HotNews.ro, se cere aprobarea achiziționării „unei mese de ședințe/videoconferințe necesare desfășurării în condiții corespunzătoare a activității BEC”. Conform documentului, masa trebuie să fie de o nuanță de culoare închisă, cu o grosime a blatului de 44-40 mm, cu o lățime de 1.000 mm și o înălțime de 780 de mm.

Alte caracteristici ale mesei sunt: lungimea de 11,8-12 metri, cu corpuri modulare.

Într-un alt referat de necesitate, obținut de asemenea de HotNews.ro, de data aceasta pentru cele 32 de scaune achiziționate sunt notate următoarele caracteristici:

model clasic;

capitonat cu piele;

finisaj părți lemnoase la culoarea mesei;

piele de bună calitate, culoare bej/crem la care solicităm mostre și certificat de calitate.

Conform descrierii de pe SEAP, scaunele achiziționate sunt „cu brațe, tip jilț, din lemn masiv de fag, tapițat cu piele naturală de bovine de culoare crem, termen de garanție – 24 de luni”.

Ambele achiziții au fost făcute pentru BEC, cel puțin teoretic, însă autoritatea contractantă este AEP, pentru că ea are personalitate juridică și poate iniția astfel de proceduri. HotNews.ro a încercat să obțină un punct de vedere și de la BEC privind aceste achiziții, însă până la ora publicării acestui material, nu am primit niciun răspuns.

Masa și o parte din scaunele achiziționate / Foto: HotNews.ro

Achizițiile au fost făcute la foc automat: nici 5 minute pentru fiecare

Conform datelor de pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), atât masa, cât și cele 32 de scaune, au fost achiziționate în 28 octombrie 2024.

În cazul mesei de 32.000 de euro, AEP a publicat anunțul pe SEAP la ora 14:44. Un minut mai târziu, a venit oferta de la firma S.C. OVO DESIGN FURNITURE GROUP SRL S.R.L., iar la 14:46 a venit și răspunsul AEP, de acceptare a ofertei. Totul în două minute.

În cazul celor 32 de scaune, a câte 500 de euro bucata, datele de pe SEAP arată că AEP a publicat anunțul de achiziție directă la 14:42, iar aceeași firmă ca în cazul mesei a făcut oferta la 14:43. Două minute mai târziu, 14:45, AEP a acceptat oferta. Totul în trei minute.

Pentru achiziția mesei, AEP a mai primit o ofertă, de la S.C. MOBI-TRUST-PROD S.R.L., însă, pentru că suma cerută era mai mare decât cea a S.C. OVO DESIGN FURNITURE GROUP SRL S.R.L. – 151.350 de lei fără TVA, în comparație cu 134.990 – a fost refuzată.

Un membru BEC a declarat, pentru HotNews.ro, sub protecția anonimatului, că nu a văzut masa și scaunele și ca nu știe când s-a făcut această achiziție.

Firma de la care AEP a făcut achizițiile, contracte și cu alte instituții ale statului

Firma Ovo Design are drept acționari o firmă, „Iforas Limited” (99,90% din acțiuni), și Nicolae Cincă (0,10%), conform datelor termene.ro consultate de HotNews.ro.

Firma „Iforas Limited”, care controlează, așadar, Ovo Design, este înregistrată într-un paradis fiscal, adică în Cipru. Ovo Design a avut de-a lungul timpului contracte pe bandă rulantă cu SIE, STS, MApN sau Administrația Prezidențială, după cum se notează într-un articol din aprilie 2023 din Libertatea.

Cifrele firmei Ovo Design, care are ca domeniu de activitate „fabricarea de mobilă” în anul 2023 au fost următoarele, conform Ministerului de Finanțe:

cifra de afaceri: 55.167.178 de lei

venituri totale: 47.581.095 de lei;

cheltuieli totale: 45.657.210 de lei;

număr mediu de salariați: 214.

Din 2018 și până în prezent, firma Ovo Design a câștigat 278 contracte directe, 45 de licitații simplificate și 70 de licitații deschise. În total, în tot acest timp, a încasat peste 11,4 milioane de lei, fără TVA, de la instituțiile publice.

De la ce instituții publice a încasat firma Ovo Design cei mai mulți bani din 2018 până acum, conform datelor centralizate de pe SEAP:

Universitatea Politehnica din București: 3,617,836.31 lei, fără TVA;

Unitatea Militară 01512, din Sibiu, din subordinea Ministerului Apărării: 1,957,228.57 lei, fără TVA.

Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat București (RAPPS): 1,406,856.45 lei, fără TVA.

Unitatea Militară 02192, din Constanța, din subordinea Ministerului Apărării: 1,092,162.79 de lei, fără TVA.

Universitatea de Știinte Agronomice și Medicină Veterinară din București: 364,517.45 de lei, fără TVA.

Toni Greblă: „Dvs. ați cumpărat vreodată un scaun de 500 de euro pentru o autoritate? Adică am înnebunit, ce vreți să sugerați? Cum să fie 500 de euro?”

Toni Greblă, președintele AEP și implicit al BEC, a spus că nu știe exact suma cheltuită pentru aceste achiziții, dar a negat inițial că un scaun a costat 500 de euro.

„Trebuia să cumpărăm numai masa, sau ce sugerați? Nu știu exact cât a costat, știe Biroul Achiziții. Domnule, înțelegeți greșit. Sigur că înțelegeți greșit. De unde aveți informația asta eronată? Deci vă spun eu… AEP organizează în prezent, e responsabilă pentru organizarea alegerilor. Pentru acest lucru ne trebuie o instalație de videoconferință pentru activitate și alte activități pe care le avem programate cu diverse instituții care contribuie la realizarea acesteia. Nu avem o astfel de masă la dispoziție. Atunci, avem instalația de videoconferință profesionist făcută de către STS, gratis. Altfel, costa mulți bani. Și trebuia și o masă de consiliu și scaunele corespunzătoare. Sunt vreo 40 de scaune”, a spus, într-un dialog cu HotNews.ro, Toni Greblă.

HotNews a insistat și l-a întrebat pe șeful AEP dacă instituția pe care o conduce a plătit 500 de euro pentru câte un scaun.

„Dvs. ați cumpărat vreodată un scaun de 500 de euro pentru o autoritate? Adică am înnebunit, ce vreți să sugerați? Cum să fie 500 de euro? Vă spusei de la început că nu este și acum mă întrebați din nou. Dvs. credeți că acum eu știu tot ce s-a achiziționat cu cifre, cu cât a costat? E treaba mea asta? Mă ocup eu de achiziționat? Am comisie, am direcție de achiziție, administrativă, am secretar general… Nu știu eu cât costă”, a fost răspunsul lui Greblă.

Când i-am spus că această sumă (2.100 de lei, fără TVA, pentru un scaun) este trecută chiar într-un referat de necesitate al AEP, Greblă a spus: „Nu… S-ar putea să fie un document premergător achiziției, adică să fie până la… Nu știu”.

Captură foto din referatul de necesitate realizat pentru achiziția celor 32 de scaune

„Știu cine v-a făcut plângerea, cine v-a sugerat chestia asta, așa că… A trimis-o în mai multe părți, nu numai dumneavoastră. Nu e nicio problemă, dacă întrebarea e făcută pentru a primi lămuriri, e în regulă”, a mai spus Toni Greblă.

„Prima ofertă a fost de 300.000 de euro”

Președintele AEP a spus că toată investiția ar fi putut să fie mult mai scumpă. Prima ofertă primită pentru instalarea sistemului de videoconferință cu tot ce era necesar a fost de 300.000 de euro, conform lui Toni Greblă. Însă, datorită unui protocol cu STS, cheltuielile s-au diminuat.

„În loc să dau aproape 200.000 de euro pe o instalație de videoconferință, mi-a făcut-o STS-ul fără să plătesc niciun leu”, a explicat el.

Deși în referatele de achiziție pe care HotNews.ro le-a consultat se precizează că masa pentru videoconferință este necesară în activitatea BEC, Toni Greblă a recunoscut că, cel puțin pentru moment, masa se află de fapt la AEP. Cele două instituții au adrese diferite în care își desfășoară activitatea.

„Pentru că pe activitatea de organizare a alegerilor videoconferința și altele se desfășoară și în sediul celălalt (n.red. al AEP), nu numai în sediul BEC. De ce credeți…? Deci am organizat deja videoconferință. Mâine (n.red.: joi) la ora 10:00 am videoconferință în toată țara în care participă și prefecții, și direcțiile de autoritate electorală”, a explicat șeful celor două instituții.