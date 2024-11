Fața mai puțin văzută a alegerilor. Trei voluntari explică de ce e important să fii observator la urne: De la ziua de muncă maraton de 18 ore la faptul că „nu ești poliția alegerilor”

„Ești acolo să vezi exact cum se transformă voturile în rezultate și să te asiguri că totul merge conform regulilor”, explică președinta uneia dintre asociațiile care pregătesc observatorii independenți pentru zilele-maraton ale celor trei runde de alegeri care încep duminica aceasta.

Rolul observatorului este să documenteze, nu să „salveze alegerile”, nu dă sfaturi comisiei și nu se atinge de buletinele de vot. „Nu faci politică, ești acolo strict ca cetățean independent”, explică, pentru HotNews.ro, Elena Calistru, preşedinte şi co-fondator al Funky Citizens.

Asociația este una dintre platformele pe care orice cetățean cu vârsta peste 18 ani care nu este membrul unui partid politic se poate înscrie pentru a fi observator la cele trei scrutine care urmează: cele două tururi ale alegerilor prezidențiale și alegerile parlamentare.

Pe site-ul organizației, orice persoană care își dorește să devină observator independent se poate înscrie completând un formular.

„Avem două tipuri de observatori: poți alege să fii staționat într-o secție sau să faci parte din echipele mobile. Echipele mobile sunt, ca să zic așa, «forțele noastre speciale» – folosim date și algoritmi să identificăm secțiile cu risc crescut de nereguli și le direcționăm acolo”, explică președinta organizației.

Funky Citizens nu e singura organizație non-guvernamentală la care cei interesați să fie observatori la alegerile prezidențiale și parlamentare se pot înscrie. O altă variantă este Coaliția pentru Vot Corect formată din Expert Forum, Centrul pentru Resurse Civice, Asociația Civica, Centrul pentru Studiul Democrației, Rădăuțiul Civic și Observatorul Electoral.

„Ești martorul principal al modului în care funcționează democrația”

Elena Calistru, semnând ecusoanele observatorilor pentru alegerile locale din 2024. Sursa foto: Facebook

„Observarea alegerilor e probabil cea mai concretă formă de voluntariat civic – vezi rezultatul muncii tale în 24 de ore. Ești martorul principal al modului în care funcționează democrația în practică. Nu e vorba doar despre bifarea unei prezențe – ești acolo să vezi exact cum se transformă voturile în rezultate și să te asiguri că totul merge conform regulilor”, spune Elena Calistru.

Reprezentanta asociației explică ce are de făcut un observator în ziua votului.

Ce faci:

Dimineața verifici că totul începe corect – de la sigilii până la cabine

Vezi cum se identifică alegătorii și cum primesc buletinele de vot

Urmărești numărătoarea finală, poate cea mai importantă parte

Documentezi orice ți se pare în neregulă

Ce NU faci:

Nu ești „poliția alegerilor” – nu intervii direct

Nu dai sfaturi membrilor comisiei

Nu te atingi de buletinele de vot

Nu faci politică – ești acolo strict ca cetățean independent

La ce să te aștepți:

O zi maraton care poate dura și 18 ore

Momente intense, mai ales la numărarea voturilor

Situații care necesită să-ți păstrezi calmul și obiectivitatea

O experiență care îți arată exact cum funcționează democrația, cu bune și rele”.

„Când intră un observator independent, brusc toată lumea își amintește de proceduri”

„Simpla prezență a unui observator schimbă dramatic comportamentul din secție”, explică Elena Calistru.

„Am văzut-o de multe ori – când intră un observator independent, brusc toată lumea își amintește de proceduri. E aproape comic cum se transformă atmosfera. De ce? Pentru că știu că ești acolo să documentezi totul, iar în era telefoanelor mobile și a rețelelor sociale, nimeni nu vrea să fie personajul negativ într-un scandal electoral”, spune președinta organizației.

La alegerile din iunie, observatorii asociației au documentat de la buletine de vot prinse între ele, până la discrepanțe serioase la numărătoare. „Fără ei acolo, multe din aceste probleme ar fi rămas invizibile”.

„Nu e vorba doar despre prinderea unor potențiale fraude. Observatorii sunt cei care pot confirma când lucrurile merg bine și pot propune îmbunătățiri concrete când identifică probleme sistemice – de la organizarea secțiilor până la procedurile de numărare”, mai spune președinta Funky Citizens.

500 de observatori au acoperit, la alegerile din iunie, peste 1000 de secții.

„Nu contează dacă e prima ta experiență sau ești veteran – contează să înțelegi că rolul tău e să observi și să documentezi, nu să «salvezi» alegerile”, explică președinta organizației.

„La ultimele alegeri, impactul a fost imediat: prezența observatorilor în secții a fost crucială în sectoarele 1 și 2 din București, unde cursa strânsă a făcut ca fiecare vot să conteze. Observatorii noștri au stat până în zori să se asigure că numărătoarea e corectă – și da, au găsit destule probleme care altfel ar fi trecut neobservate”, mai spune Elena Calistru, președinte și co-fondator Funky Citizens.

Un tânăr de 18 ani, aproape dat afară din secția de votare unde participa ca observator

La alegerile locale din iunie, Tudor Oprean, viitor student, a votat pentru prima dată de când a împlinit 18 ani, în luna februarie. Spune că s-a înscris ca observator independent pentru că a vrut să înțeleagă mai bine procesul electoral.

„Am zis că pot face asta dacă asist fizic la proces și văd ce se întâmplă în jurul meu”. A asistat voluntar la o secție de votare din Cisnădie, oraș aflat la 10 km de Sibiu, acolo unde a și votat pentru prima dată.

„Când i-am spus președintei comisiei de votare că vreau să observ în secția de aici, și-a schimbat cu totul atitudinea față de mine, a fost vizibil nemulțumită”, povestește Tudor.

„De-a lungul zilei au fost mici nereguli, de exemplu unele persoane nu erau lăsate să-și introducă singure buletinele în urnele de vot, le erau luate din mâini, apoi membri din comisia respectivă introduceau buletinele în urnele de vot”, își amintește tânărul.

Nu au fost incidente majore până la închiderea secției de votare, însă. Ce s-a întâmplat atunci?

„A fost momentul în care au început evenimentele. Eu cunoșteam ghidul de practici al comisiei electorale, pentru că am fost informat înainte de către cei de la Funky Citizens. În momentul în care secția de votare se închide, comisia rămâne cu buletine de vot nefolosite sau anulate, pe lângă cele care sunt în urnele de vot.

Ghidul spune că buletinele de vot nefolosite sau anulate trebuie numărate înainte de deschiderea urnelor și numărarea voturilor. Ar trebui ca, la final, pe procesul verbal, numărul total de buletine să coincidă cu numărul de buletine primite.

Practic, ce s-a întâmplat a fost că președinta comisiei secției unde am observat dorea să deschidă urnele fără măcar să se atingă de buletinele nefolosite sau anulate. Atunci am făcut și eu o mică greșeală ca observator, m-am ridicat de pe scaun și m-am dus la dânsa, dar i-am spus pe un ton politicos că face o greșeală de procedură”, povestește Tudor.

„A spus că din cauza mea o să stea aici toată noaptea”

„A devenit nervoasă, a spus că eu nu o las să-și facă treaba, că din cauza mea o să stea aici toată noaptea ș.a. Ulterior, s-a așezat pe scaun și a afirmat că nu va continua procesul electoral până nu părăsesc eu sala respectivă.

Am refuzat să părăsesc sala. Pentru că nu m-au putut da afară cu forța, au chemat poliția națională. Polițiștii au venit, m-au legitimat, m-au întrebat care e situația, dar n-au vrut să se uite pe înregistrarea video. Președinta comisiei a declarat că eu am împiedicat-o să deschidă urnele ș.a. O doamnă de la biroul electoral m-a certat că aș interveni în procesul electoral, m-au amenințat inclusiv că-mi vor face plângere”, povestește Tudor că s-ar fi întâmplat lucrurile.

Tânărul de 18 ani crede că atitudinea membrilor din comisia de votare unde el a avut dreptul să observe a avut legătură și cu vârsta lui fragedă.

„«Nu e treaba ta cum își face treaba președinta comisiei de votare», mi s-a spus atunci. O altă persoană din comisie mi-a zis, citez, «nu ai cum să mă înveți pe mine procedura, lucrez în comisii de votare dinainte ca mă-ta și cu tac-tu să se fi cunoscut»”, susține el.

„De aceea, eu încurajez orice tânăr să facă asta, în special pe cei care se află la primul ciclu electoral. Dacă nu o fac pentru a proteja votul, ar putea s-o facă măcar pentru a înțelege procesul electoral și cum funcționează lucrurile. Pentru că, din punctul meu de vedere, e foarte important ca într-o democrație să înțelegi importanța votului tău, cum este procesat el, unde ajunge, având în vedere că practic toată societatea se bazează pe lucrul ăsta”, transmite Tudor.

„Prezența noastră în aceste momente este esențială”

„Simpla prezență a mea ca observator independent inducea cumva și o stare de diligență, de conștientizare a procesului de către cei implicați în procesul electoral”, povestește pentru HotNews și Alina Barbu, de profesie jurist.

Alina Barbu a asistat voluntar ca observator independent la alegerile locale din iunie, într-o secție votare din București, și alte câteva din comuna Chiajna, județul Ilfov.

„Eu am mai făcut voluntariat, am și background juridic, am rupt de la mine și am zis că dacă eu jurist nu mă implic pentru comunitate, atunci cum ar face-o alții? Ce mi-a plăcut mie în ziua alegerilor a fost că am avut mobilitate. Adică cei de la organizația Funky Citizens ne-au încurajat să mergem în mai multe secții, sigur, nu să bifăm, nu să stăm foarte puțin, dar să putem să migrăm de la o secție la alta”, povestește Alina Barbu.

Spune că n-a avut probleme de comunicare cu președinții de comisie, dar a sesizat și unele nereguli la secțiile de votare din Chiajna, de exemplu, unde a făcut „și niște contestații”.

„Vă spun sincer, ca observație personală, alegerile din vara asta au fost un haos, în primul rând din punct de vedere administrativ și logistic. Și oamenilor de bună credință le-a fost greu să se descurce în proceduri, și în condițiile date.

La Chiajna, într-o sală imensă de sport, erau foarte multe secții de votare, n-au fost delimitate clar culoarele între ele. Secțiile de votare aveau oameni alocați, dar nu știu pe ce criterii. Adică erau unele secții atât de încărcate, încât oamenii stăteau la niște cozi imense, care ieșeau din sala de sport și duceau în stradă.

Frustrarea a fost și a alegătorului, dar și a celor care s-au implicat în procesul electoral. Am semnalat niște nereguli de acest gen”.

Alina Barbu va participa ca observator independent și la alegerile parlamentare din 1 Decembrie.

„Prezența observatorului independent consolidează integritatea procesului de votare. Votul este foarte important. Este una din principalele manifestări ale democrației. Iar votul și încrederea într-un proces democratic de votare sunt esențiale. Prezența noastră în aceste momente este esențială. Dacă vedem nereguli și le raportăm, creștem transparența și încrederea publicului și a societății în procesul democratic”, subliniază jurista.