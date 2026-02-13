Marcel Ciolacu acuză „o manipulare grosolană” pentru „a acoperi dezastrul din mandatul lui Bolojan” după ce INS a anunțat azi că a fost recesiune și în mandatul său

Marcel Ciolacu acuză că datele economice din 2024 au fost modificate ca să transforme în recesiune „creșterea economică” din mandatul său, pentru a „estompa dezastrul economic din mandatul lui Bolojan!”. El vorbește despre o „manipulare grosolană” făcută de Institutul Național de Statistică, care „demostrează disperarea actualului premier”.

România s-a aflat în recesiune tehnică și în 2024, în timpul guvernării Ciolacu. În urma revizuirilor statistice, Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat astăzi că și în 2024 România a traversat o recesiune tehnică, chiar dacă acest lucru nu a fost cunoscut la momentul respectiv.

Recalcularea seriilor ajustate sezonier arată că atât primul trimestru, cât și al doilea trimestru din 2024 au înregistrat variații negative ale PIB, criteriu care definește existența unei recesiuni tehnice.

Datele inițiale ale Statisticii arătau creșteri ale PIB de 0,5% și 0,1% în primele două trimestre din 2024. În urma revizuirii datelor, a reieșit, de fapt, recesiune tehnică, având în vedere că au fost scăderi de 0,4% în ambele trimestre.

Mai exact, doar după recalculări, a devenit clar că economia României s-a aflat în recesiune tehnică în cursul anului 2024, când premier a fost Marcel Ciolecu.

Într-un mesaj postat pe Facebook după anunțul Institutului Național de Statistică, fostul premier PSD acuză că datele din 2024 au fost „coafate”.

„Au coafat, după doi ani, datele din 2024, transformând creșterea economică în recesiune doar ca să încerce să estompeze dezastrul economic din mandatul lui Bolojan!”, își începe Marcel Ciolacu mesajul.

El acuză „cea mai grosolană manipulare a Statisticii, care demonstrează disperarea actualului premier”.

„Dacă ieri, marii influenceri economici de dreapta susțineau că se așteaptă la o mică corecție, azi veți vedea titluri de genul «pentru actuala scădere a economiei nu e de vină Bolojan, ci tot Ciolacu»”, susține Ciolacu.

„Acestea este efectul marilor reforme ale lui Bolojan”

În plus, el îl acuză pe Bolojan de ipocrizie pentru că se laudă cu „creșterea economică de 0.6% pe 2025, deși nu are vreun merit”:

„Totul are la bază numai avansul din primele două trimestre din an – când el doar făcea figurație la Cotroceni. Următoarele două trimestre i se datorează exclusiv, iar acestea sunt echivalente cu recesiunea”, transmite fostul prim-ministru.

„Acestea este efectul marilor reforme ale lui Bolojan – tăiem tot, nu contează viețile oamenilor!”, adaugă Ciolacu.

Atașat postării este un videoclip cu Ilie Bolojan, din 2018, pe vremea când era primar în Oradea. În clip, el apare într-o conversație cu mai mulți medici rezidenți. „De fapt, acesta este modelul Bolojan nu de acum, ci din ultimul deceniu. Pentru cine vrea să vadă adevărul, am atașat un clip cu atitudinea lui Bolojan, din 2018, pe când era baronul absolut din Oradea și îi trata pe medicii de acolo ca pe niște sclavi”, spune Ciolacu.

Sunetul videoclipului este foarte slab, neauzindu-se ce le spune Bolojan medicilor cu care vorbește.

Ce spune Bolojan despre datele pentru anul 2024

Într-o primă reacție, Ilie Bolojan susține că recesiunea tehnică anunțată astăzi „face parte din costul anticipat și inevitabil al acestei tranziții, care ne va duce, în final, la o economie solidă”.

„Pentru a înțelege corect situația economică actuală a României, este important să privim anii 2024 și 2025 ca parte a aceluiași proces”, adaugă premierul.

Ilie Bolojan analizează cifrele economice din 2024, atunci când Marcel Ciolacu ocupa fotoliul de la Palatul Victoria, despre care spune că a fost „un an atipic”:

„Am avut un deficit bugetar ridicat, de aproape 8–9% din PIB, un deficit extern semnificativ, de 8,2% din PIB și, totuși, o creștere economică reală modestă, sub 1%. În mod normal, un asemenea stimul fiscal ar fi trebuit să genereze o creștere mult mai puternică. Acest lucru nu s-a întâmplat. Mai mult, în prima parte a anului 2024 a fost, potrivit INS, recesiune tehnică, cu scăderi de -0,4% în primele două trimestre ale anului. De ce?”, a scris premierul pe Facebook.

„Pentru că o parte importantă a banilor cheltuiți în 2024 a fost orientată către consum curent, cheltuieli rigide și compensarea unor presiuni sociale și inflaționiste, nu către dezvoltarea reală a economiei. Iar consumul puternic a venit din tot mai multe importuri. Inflația ridicată a absorbit o parte importantă din acest impuls fiscal puternic”, susține Boloajn.

El spune că în mandatul lui Ciolacu de premier, în 2024, România a „cheltuit mult, dar am crescut puțin. Părea că situația este favorabilă, dar dezechilibrele economice se accentuau”.

Datele INS arată că România a intrat în recesiune tehnică

Economia românească a înregistrat o contracție în ultimul trimestru din 2025 (cu 1,9% față de trimestrul anterior), după ce și în toamnă economia scăzuse față de vara anului trecut. Tehnic, suntem în recesiune deși pe ansamblul întregului an România a avut o creștere de 0,6%, potrivit anunțului făcut vineri de Statistică.

Recesiunea tehnică reprezintă o scădere a Produsului Intern Brut real timp de două trimestre consecutive și indică o încetinire a activității economiei.

Informația vine după ce, luni, premierul Ilie Bolojan a declarat că nu știe „dacă va fi recesiune sau nu, dar nu există nicio țară în care s-au luat măsuri de corecție să nu aibă efecte de contracție economică.

„Ar trebui să ne revenim până la sfârșitul anului. Noi nu mai putem consuma decât ce ne putem permite. Evident că scade cererea. Noi am încercat să reducem investițiile la un nivel ridicat și asta vrem să facem și anul acesta. Este anul în care trebuie să absorbim fondurile europene din PNRR”, a afirmat Ilie Bolojan.