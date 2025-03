VIDEO Marcel Ciolacu: „Am luat nişte decizii greşite, ca să nu spun proaste şi am pus umărul la crearea unei situaţii periculoase în România”

Actuala coaliție de guvernare a făcut mai multe greșeli de-a lungul existenței sale, prima fiind chiar scoaterea UDMR de la guvernare în 2023, în timpul rotativei guvernamentale care a dus la guvernul Ciolacu 1, a spus președintele PSD, Marcel Ciolacu, într-o declarație de presă făcută vineri dimineață la Adunarea Generală a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România.

PSD-PNL-UDMR a luat decizii politice bune la început, iar apoi au urmat hotărâri politice greşite, „ca să nu spun proaste”, a mai spus Marcel Ciolacu care consideră că şi cei din coaliţie au pus umărul la crearea unei situaţii periculoase în România. El i-a cerut lui Crin Antonescu, prezent la Adunare, să își asume un rol de integrator.

„Domnule preşedintele Antonescu, trebuie să vă asumaţi rolul de integrator, fiindcă noi am mai făcut o coaliţie în acelaşi format la început, şi PSD, şi PNL, şi UDMR. Pe urmă am făcut prima greşeală fiindcă a trebuit să dăm afară UDMR-ul. Pe urmă am luat nişte decizii bune politice, urmate, cum era de aşteptat, neavând un liant şi tocmai ce scosesem şi UDMR-ul din coaliţie, am luat nişte decizii greşite, ca să nu spun proaste, să fiu elegant. Şi noi am pus umărul la crearea unei situaţii periculoase, nu neapărat pentru actul de guvernare, dar unei situaţii foarte periculoase în România. Acesta este adevărul”, a afirmat Marcel Ciolacu, citat de news.ro.

Scoaterea UDMR de la guvernare a avut loc în 2023, când Nicolae Ciucă i-a predat mandatul de prim-ministru lui Marcel Ciolacu, în baza înțelegerii făcute în 2021 pentru o rotativă guvernamentală. Atunci PSD și PNL au decis să continue împreună fără a mai oferi ministere UDMR.

Ciolacu a mai spus că actuala coaliție a reuşit în ultimele luni să reziste la asaltul și diversiunea de a-l înlocui pe Antonescu cu Bolojan candidat la prezidențiale și i-a cerut lui Crin Antonescu să joace „rolul de liant”.

„Dacă această coaliţie, care este o coaliţie majoritară în Parlamentul României, nu are capacitatea şi continuă să stea într-o defensivă a unor formaţiuni sau a unor indivizii care nu reprezintă nimic la nivelul Parlamentului şi continuăm să stăm într-o aşteptare, facem o greşeală gravă. Singură coaliţie şi singura majoritate care poate asigura şi implementa tot ceea ce este nevoie în România, vreau să vă spun că este în această cameră”, a mai afirmat Ciolacu.

El a respins o alianță între PSD și AUR pentru guvernare. „Eu nu o să accept niciodată o alianţă cu AUR. Ştiu că ne-am măcelărit PSD-ul cu PNL-ul timp de trei luni de zile, după ce trei ani de zile am stat spate în spate şi am depăşit cea mai complicată perioada a României. A fost o tâmpenie ce am făcut”, a mai declarat Ciolacu.

La rândul său, Crin Antonescu a afirmat că nu există alternativă la această majoritate parlamentară şi nu este alternativă la această formulă de stabilitate, formată din partidele aflate în coaliţia de guvernare.

„Nu putem discuta nimic despre viitorul imediat şi despre perspectivele României fără stabilitate politică. Toţi actorii interni, toată societatea, dar bineînţeles şi toţi actorii internaţionali, partenerii, au nevoie de un interlocutor stabil, în ceea înseamnă, de sus până jos, conducerea României”, a spus candidatul coaliției pentru prezidențiale.