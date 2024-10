Marcel Ciolacu, despre informațiile privind vila de protocol de la Neptun a lui Iohannis dotată cu miniteren de golf: „Trebuie desecretizate şi cu asta s-a terminat”

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat joi că, în opinia lui, informaţiile privind investiţiile făcute la vila prezidenţială de protocol de la Neptun trebuie să fie desecretizate.

Şeful Guvernului a participat la recepţia de Ziua Naţională a Germaniei. Ulterior, el a fost întrebat referitor la posibilitatea constituirii unei comisii de anchetă în Parlament la care şeful RA-APPS să dea detalii privind investiţiile făcute la respectiva vilă de protocol, unde presa a relatat că a fost amenajat un teren de golf, scrie Agerpres.

„În primul rând, cred că nu vorbim despre infractori. Vorbim de bani publici şi este normal să ştim cum s-au cheltuit aceşti bani publici. Când vorbim de o anchetă, deja ducem într-o zonă de infracţiune. Nu îmi place acest lucru, eu sunt un om mai practic”, a spus Ciolacu.

„Părerea mea e că trebuie desecretizat şi cu asta s-a terminat. Era o vorbă în Parlament – «Când vrei să lungeşti ceva, faci o comisie de anchetă»”, a adăugat liderul PSD.

Conform unor imagini suprinse de G4Media.ro, grădina vilei de protocol de la Neptun, folosită de președintele Klaus Iohannis, a fost dotată cu un miniteren de golf.

Publicația a scris marți că pe terenul din jurul lacului din fața Vilei Nufărul, construită în perioada comunistă pentru soții Ceaușescu și folosită după Revoluție de președinții României, a fost amenajat un miniteren cu trei găuri de golf.

Pasiunea pentru golf a președintelui Klaus Iohannis este bine-cunoscută. În septembrie 2021, când a participat în comuna Pianu de Sus din judeţul Alba, la un eveniment organizat cu prilejul decernării premiilor Cupei de Golf „Paul Tomiţă”, Iohannis spunea că acest sport „nu este deloc exclusivist și oferă un foarte bun prilej de a petrece mai mult timp în natură”. „Golful se poate practica la orice vârstă și încurajez pe cât mai mulți să descopere acest frumos sport, care oferă multe satisfacții”, susținea atunci șeful statului.

Miercuri, prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a comentat informaţia, afirmând că „i se pare prea mult” ca un „tăpșan cu iarbă, pe care au făcut unii trei găuri” să fie considerat teren de golf.

„Golful nu-i un sport de masă, în România. Dar să spui că (…) tăpşanu’ cu iarbă, pe care au tăiat unii iarba mai scurt şi au făcut trei găuri, de zici că le-au făcut trei cârtițe lângă malul mării, (…) e teren de golf, mi se pare prea mult. Un teren de golf are 70 de hectare, dacă are 9 găuri, are minim 25 de hectare. Terenul de la Breaza are 22 de hectare, care-i cel mai mic teren de golf pe care eu am jucat vreodată golf”, a spus Rareș Bogdan, într-o emisiune TV, potrivit News.ro.

„Acolo, în jurul lacului ăla făcut în anii ’60, între plajă şi vilă, pur şi simplu iarba a fost tăiată în trei locuri mai scurt. (…) E o chestie de antrenament. Pot să-mi fac şi eu în curte”, a susținut Rareş Bogdan.