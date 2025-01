Marcel Ciolacu, despre revenirea lui Trump la Casa Albă: „M-am asigurat că România este pe agenda noului președinte”

Premierul Marcel Ciolacu a scris, într-o postare pe Facebook, că s-a asigurat că „România este pe agenda noului președinte american”, prin cele două convorbiri telefonice pe care le-a avut cu Donald Trump, după victoria acestuia în alegerile prezidențiale.

„Reîntoarcerea președintelui Donald Trump la Casa Albă este un moment istoric, care va avea ecouri pozitive și în ceea ce privește România. În cele două convorbiri telefonice pe care le-am avut cu președintele Trump, una la București și una la Budapesta împreună cu premierul Viktor Orban, m-am asigurat că România este pe agenda noului președinte american, atât din punct de vedere al securității, cât și al investițiilor importante”, a scris Marcel Ciolacu.

Primul-ministru susține că, împreună cu administrația care se instalează luni la Washington, Parteneriatul Strategic dintre SUA și România va deveni „mai puternic ca niciodată”.

„Alături de partenerii din NATO și din Uniunea Europeană, trebuie să găsim soluții care să răspundă provocărilor comune cu care ne confruntăm pentru a asigura prosperitatea cetățenilor noștri și, totodată, securitatea în plan regional și internațional”, a mai scris Ciolacu.

Donald Trump a depus luni jurământul pentru a deveni cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite, un moment așteptat cu înfrigurare de aliați și inamici politici, cetățeni americani sau ai lumii largi, state partenere sau adversari geopolitici. Noul președinte a pregătit deja mai multe decizii pentru prima zi, inclusiv declararea stării de urgență la frontieră și în sistemul energetic național.

Convorbirile anterioare cu Trump

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat,pe 19 noiembrie, pe Facebok, că a avut „o conversație telefonică foarte bună” cu Donald Trump și a precizat că împărtășește „viziunea pragmatică” a președintelui ales al SUA.

„I-am transmis felicitări pentru victoria istorică și i-am spus că sunt întru totul dedicat dezvoltării Parteneriatului nostru Strategic”, scria liderul PSD.

Trei zile mai târziu, Ciolacu spunea că a discutat din nou la telefon cu președintele-ales al SUA, Donald Trump, alături de premierul ungar Viktor Orban, precizând că s-au axat pe „contextul de securitate” și pe teme economice.

„Ultima oară am convenit cu președintele-ales al Statelor Unite, Donald Trump, că vom mai avea o discuție vineri. Eu l-am informat că pe președintele-ales că eu vineri sunt împreună și cu primul ministru Viktor Orban și e corect să avem toți trei această discuție. Un lider (Orban, n.r.) pe care președintele Trump îl cunoaște foarte bine. De fapt, nu știu dacă se supără domnul Viktor Orban: «Vorbește cu Viktor». Deci se cunosc foarte bine”, a răspuns premierul Ciolacu.

Ulterior, liderul PSD a detaliat că discuțiile s-au axat pe probleme economice și a făcut trimitere la ridicarea vizelor pe care românii trebuie să le obțină pentru a putea intra în SUA.

„Normal, am vorbit în primul rând în zona economică. România e interesată ca SUA să fie principalul partenere economic și principalul investitor în România, non-UE, și deja din mandatul meu de prim-ministru am pornit tot acest demers. Normal că anul viitor să se termine și cu vizele pentru Statele Unite, așteptăm anunțul, deja avem confirmarea că îndeplinim toate condițiile tehnice și urmează să fie înaintat în Congresul american… Avem documentele, deja avem confirmarea tehnică, urmează votul în Congresul SUA, e un lucru normal. Nu cred, mai ales după ultimele discuții, că se pune o astfel de problemă (privind neridicarea vizelor de călătorie în SUA, n.r.). Este normal totuși ca președintele ales să își ia informația de la primul-ministru al statului care are cea mai lungă frontieră cu Ucraina și să facem un schimb de informații ca domnia sa… știm foarte bine că a anunțat că vrea să se implice cât mai repede pentru ca războiul din Ucraina să se sfârșească”, a afirmat Ciolacu