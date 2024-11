Marcel Ciolacu afirmă că a avut o nouă discuție cu Donald Trump, alături de Viktor Orban: „Contextul a fost de securitate” / Liderul PSD anunță ridicarea vizelor pentru SUA

Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri seară că a discutat din nou la telefon cu președintele-ales al SUA, Donald Trump, alături de premierul ungar Viktor Orban, precizând că s-au axat pe „contextul de securitate” și pe teme economice. Liderul PSD a mai susținut și că de anul viitor vor fi eliminate vizele românilor pentru SUA, deoarece „avem confirmarea că îndeplinim toate condiţiile tehnice”.

„Ce ați avut de discutat, la interval de câteva zile, a doua oară cu Donald Trump și ce v-a spus, ce vrea de la România?”, a fost întrebat candidatul social-democrat la președinție, într-o emisiune la Antena 1, de către moderatoarea Alessandra Stoicescu.

„Ultima oară am convenit cu președintele-ales al Statelor Unite, Donald Trump, că vom mai avea o discuție vineri. Eu l-am informat că pe președintele-ales că eu vineri sunt împreună și cu primul ministru (sic!, n.r.) Viktor Orban și e corect să avem toți trei această discuție. Un lider (Orban, n.r.) pe care președintele Trump îl cunosște foarte bine. De fapt, nu știu dacă se supără domnul Viktor Orban: «Vorbește cu Viktor». Deci se cunosc foarte bine”, a răspuns premierul Ciolacu.

Ulterior, liderul PSD a detaliat că discuțiile s-au axat pe probleme economice și a făcut trimitere la ridicarea vizelor pe care românii trebuie să le obțină pentru a putea intra în SUA.

„Normal, am vorbit în primul rând în zona economică. România e interesată ca SUA să fie principalul partenere economic și principalul investitor în România, non-UE, și deja din mandatul meu de prim-ministru am pornit tot acest demers. Normal că anul viitor să se termine și cu vizele pentru Statele Unite, așteptăm anunțul, deja avem confirmarea că îndeplinim toate condițiile tehnice și urmează să fie înaintat în Congresul american… Avem documentele, deja avem confirmarea tehnică, urmează votul în Congresul SUA, e un lucru normal. Nu cred, mai ales după ultimele discuții, că se pune o astfel de problemă (privind neridicarea vizelor de călătorie în SUA, n.r.). Este normal totuși ca președintele ales să își ia informația de la primul-ministru (sic!, n.r.) al statului care are cea mai lungă frontieră cu Ucraina și să facem un schimb de informații ca domnia sa… știm foarte bine că a anunțat că vrea să se implice cât mai repede pentru ca războiul din Ucraina să se sfârșească”, a afirmat Ciolacu, amestecând subiectul vizelor cu cel al războiului din Ucraina.

„E greșit să traducem aceste convorbiri, la interval atât de scurt, ca reprezentând de fapt un rol în planul Trump de terminare a războiului din Ucraina – un rol special pentru România, un rol aparte?”, a insistat moderatoarea.

„Mie îmi place foarte mult de președintele Donald Trump, iar acum mi-a confirmat. Îmi plăcea urmărindu-l la televizor sau în social media, mi-a confirmat deci că a fost corectă părerea mea. Faptul că discută cu alți lideri europeni, toată această criză de securitate, și (…) discută ca să își ia informația și de la cei mai afectați de acest război – pentru mine… eu acum l-aș fi votat cu două mâini pentru această funcție”, a replicat premierul.

„N-aș vrea să intru în detalii, pentru că nu este corect. Dar am avut foarte multe discuții și economice, fiind un președinte foarte aplicat, dar contextul a fost de securitate”, a conchis Ciolacu.

El nu a precizat în ce limbă a discutat cu Trump și nici nu a fost întrebat.

Ciolacu a anunțase, marți, pe Facebok, că a avut „o conversație telefonică foarte bună” cu Donald Trump și a precizat că împărtășește „viziunea pragmatică” a președintelui ales al SUA.

„I-am transmis felicitări pentru victoria istorică și i-am spus că sunt întru totul dedicat dezvoltării Parteneriatului nostru Strategic”, a scris, la acel moment, liderul PSD, pe Facebook.

Potrivit premierului, Donald Trump a dorit să transmită din partea domniei sale cele mai bune urări poporului român.

Ciolacu: „România e o țară sigură. Federația Rusă nu va ataca România”

În aceeași emisiune electorală de la Antena 1, candidatul PSD la președinție a fost întrebat despre îngrijorarea românilor față de războiul din Ucraina și dacă România va juca un rol diplomatico-militar mai important în soluționarea conflictului, în contextul „planului Trump” de a pune capăt luptelor.

„România este o țară foarte sigură. Nimeni nu va ataca România. Federația Rusă nu va ataca România în acest moment. Eu cred că datoria România este să ajute în continuare Ucraina. Pentru că agresorul în acest război a fost Federația Rusă și Vladimir Putin. Am făcut acest lucru și îl vom face în continuare. Asta nu înseamnă că nu trebuie găsite cât mai repede soluțiile cele mai bune măcar pentru o încercare a ostilităților. Deja se pierd mult prea multe vieți omenești. Și deja s-a intrat într-un război de uzură, care afectează economic în primul și în primul rând Europa și nivelul de trai al oamenilor și cred că de datoria noastră este să ne implicăm în acest demers. Repet, atitudinea și abordarea președintelui-ales Donald Trump pe mine mă onorează și îl onorează și pe dânsul pentru că a dorit să afle și realitățile directe de la cei implicați (vecinii Ucrainei, n.r.)”, a afirmat Ciolacu.