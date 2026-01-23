Marcel Ciolacu îi răspunde lui Ludovic Orban, care i-a luat apărarea lui Bolojan: „Făcea cărare la biroul meu să fie pus iar premier”

După ce l-a atacat pe Ilie Bolojan, iar Ludovic Orban a reacționat, Marcel Ciolacu răspunde printr-un mesaj dur, numindu-l pe Orban „șomer politic”, „trubadur expirat” sau „bufonul scenei politice”.

Printr-o postare pe Facebook, Marcel Ciolacu îi răspunde lui Ludovic Orban, care a acuzat „nerușinarea care depășește orice limită” a fostului premier PSD, după ce l-a atacat pe Ilie Bolojan.

„Faptul că principalul apărător public al lui Ilie Bolojan a ajuns șomerul politic Orban arată absența asurzitoare a susținerii sale din partea PNL!”, a scris pe Facebook Marcel Ciolacu.

Fostul președinte al PSD susține că Ludovic Orban nu poate să dea lecții despre buget când „cel mai mare salt al datoriei publice din istoria modernă (+126 miliarde lei) a fost în 2020, în guvernarea ta”.

„Abia ăsta este cu adevărat tupeu fără limite!”, adaugă Ciolacu.

El amintește de fotografia din 2020 în care Orban, atunci premier, era într‐un birou din Palatul Victoria, alături de mai mulți miniștri PNL care nu purtau mască, și de demisia din funcția de consilier al președintelui Nicușor Dan.

„Pentru cei care au uitat, Ludovic Orban nu lasă în urmă doar cheful din Guvern, în plină pandemie, circul sinistru numit «festivalul democrației» din PNL sau recenta demisie-fulger de la Cotroceni, după gafe în serie”, transmite Ciolacu.

Din poziția de actual președinte al Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu susține că „în martie 2020, (n.red. – Ludovic Orban) făcea cărare la biroul meu de la Parlament să fie pus iar premier, după ce fusese demis prin moțiune de cenzură. S-a milogit să ajungă la Palatul Victoria cu voturile PSD, fiindcă n-am vrut să lăsăm țara fără premier când abia începea pandemia”.

În final, Ciolacu spune că fostul prim-ministru PNL este un „trubadur expirat care vrea să se reinventeze, vorbind de integritate și moralitate politică”.

Orban i-a luat apărarea lui Bolojan după ce Ciolacu l-a numit „zapciu al austerității”

Joi dimineața, Marcel Ciolacu a publicat o postare pe Facebook prin care îl atacă virulent pe Ilie Bolojan spunând că actualul premier a făcut o „scamatorie contabilă” pentru a diminua deficitul, că a premeditat „totul” și că a mințit oamenii, presa și partenerii străini.

În replică, la câteva ore mai târziu, Ludovic Orban a scris tot pe Facebook că „nerușinarea lui Ciolacu depășește orice limită”.

„În loc să tacă mâlc, să își pună cenușă în cap și să se căiască pentru dezastrul economic și bugetar din ultimii trei ani, îndrăznește, cu un tupeu incredibil, să îl atace pe Ilie Bolojan”, a transmis fostul președinte al liberalilor.

Orban a atras atenția asupra faptului că PSD, care face parte din coaliția de Guvernare și are 7 miniștri în cabinetul condus de Ilie Bolojan „este în egală măsură responsabil pentru toate măsurile adoptate de Guvern” și „principalul vinovat pentru întârzierea sau blocarea foarte multe decizii în coaliție”.

La finalul postării, Ludovic Orban a atașat o fotografie în care spune că apar Marcel Ciolacu și apropiata sa Sorina Docuz „la un resort de lux din Vietnam”.