„Marcel Ciolacu mi-a spus că-l doare în organul genital de deficit”, susține un fost ministru de Finanțe. Cum răspunde fostul premier

Marcel Boloș, fost ministru de Finanțe în primul guvern Ciolacu (iunie 2023 – decembrie 2024), a afirmat, într-o declarație pentru Antena 1, că l-a avertizat pe Marcel Ciolacu de mai multe ori privind deficitul bugetar în creștere, însă fostul premier i-ar fi spus că îl doare „în organul genital” de deficit.

„Când i-am spus „domnule prim-ministru, deficitul bugetar se duce în cap”, mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a spus Marcel Boloș (PNL). „Se vedea de la o poștă că în companiile de stat este debandadă”, a adăugat fostul ministru.

„Ai fost acolo? Ți-ai asumat?”

În replică, Marcel Ciolacu a negat că ar fi făcut această afirmație, spunând că nu-i stă în obicei să vorbească astfel. „Eu nu vorbesc urât nici cu colegii, nici cu prietenii apropiați. Am multe defecte, dar defectul ăsta nu-l am”, a spus Ciolacu.

De asemenea, Boloș a mai spus că are un regret legat de activitatea sa la Finanțe, anume că nu și-a dat demisia, deși și-a scris-o de trei ori.

„Oamenii politici se mai alintă”, a comentat Marcel Ciolacu afirmația lui Boloș.

Fostul ministru de Finanțe a spus că, în apărarea sa, a trimis informări repetate premierului legate de situația bugetară, prima dată în august 2024, după care au urmat informări lunare.

Un alt ministru de Finanțe, Adrian Câciu (PSD), care a deținut portofoliul în guvernul Ciucă, spune că Boloș nu este îndreptățit să facă acum reproșuri fostului premier. „Ai fost acolo? Ți-ai asumat? Mergi mai departe!”, a spus Câciu.

Precizările lui Ciolacu privind Fondul de Rezervă

Marcel Ciolacu s-a referit la relația cu fostul său ministru de Finanțe Marcel Boloș și într-o postare pe Facebook în care a încercat să justifice faptul că guvernul său a cheltuit mulți bani prin intermediul Fondului de Rezervă.

„După cum se poate vedea, peste 95% din bani sunt exclusiv pentru cheltuieli operaționale, iar ponderea cea mai mare este pentru a susține investiții – majoritare fiind cele pe bani europeni!”, a scris Marcel Ciolacu.

Fostul șef al Guvernului spune că alocarea banilor prin acest mecanism, în locul rectificărilor bugetare, a fost cerută chiar de către liberalul Marcel Boloș pentru „un control mai bun” al administrării.

„Precizez că Fondul de Rezervă al Guvernului nu a stat în ”pixul premierului”, ci a fost administrat direct de Ministerul Finanțelor, care a și avizat, de altfel, fiecare Hotărâre de Guvern. Adevărul este că ministrul Finanțelor din 2024 a preferat alocarea banilor din Fondul de Rezervă în locul rectificării bugetare clasice, argumentând că, astfel, are un control mai bun al administrării fondurilor Până la urmă, fiecare trebuie să răspundă pentru deciziile luate”, susține Marcel Ciolacu.