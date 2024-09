„M-a deranjat remarca președintelui de ieri”, spune Marcel Ciolacu, care l-a ironizat pe Iohannis: ”Ca la tenis ridicată”

Premierul Marcel Ciolacu, a răspuns, joi la Hotspot, ironiei lansate miercuri de președintele Klaus Iohannis pe tema portofoliului obținut de România în Comisia Europeană.

„Sunt mai bun negociator decât dânsul. Am pornit negocierile cu președinta Comisiei, care nu sunt doar la masă, pe sub masă. Negocierile sunt și în mesajele publice. Eu sunt social-democrat. Cele mai mari probleme ale României sunt în zona asta. Un portofoliu pe muncă, pe locuințe, pe educație. Acel portofoliu are foarte multe componente cu viața reală a românilor. Dacă am reușit să prind și o funcție de vicepreședinte executiv al Comisiei Europene dintre cele trei funcții, atunci am venit și am spus că negocierea a fost un succes”, a declarat Marcel Ciolacu, la Hotnews.

Acesta și-a continuat atacul la Iohannis. „Dar să-mi vină președintele României care trebuia să fie lancea negocierilor, să răspundă la o întrebare ridicată… . Nu poți să faci jocuri meschine și schimburi de mingi ieftine. Am văzut ce a negociat dânsul. Eu nu am negociat nimic pentru mine. Am dus acolo un specialist”.

Ce a spus Iohannis

„Negocierea pentru această poziție a fost făcută la nivel de prim-ministru și cred că este mai bine să-l întrebați pe prim-ministru cum ne-a spus tuturor că va obține un portofoliu economic și a obținut un portofoliu social care încă trebuie clarificat ce conține”, a spus președintele Klaus Iohannis, după ce i s-a cerut să se pronunțe asupra portofoliului primit de România.