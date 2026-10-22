„Nu am cunoștință ca noi să fi știut”. Rubio, despre cine a luat decizia limitării unei tehnologii-cheie utilizate pe frontul din Ucraina

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a declarat miercuri că deciziile privind accesul Ucrainei la rețeaua Starlink revin companiei-mamă SpaceX și lui Elon Musk, nu Casei Albe, informează Reuters, care notează că aceste afirmații sugerează că Musk ar fi restricționat accesul Kievului la acest serviciu de internet.

The Wall Street Journal (WSJ) a relatat marți că Musk a ordonat încetinirea unei versiuni de nivel militar a serviciului Starlink, pe care Ucraina se bazează pentru a se apăra împotriva atacurilor cu rachete din partea Rusiei.

WSJ a citat o persoană care a afirmat că Musk, CEO-ul SpaceX, președintele Donald Trump și oficialii de la Casa Albă au discutat problema în prealabil, precum și două persoane care au spus că Musk și liderul american au discutat problema în zilele care au urmat încetinirii serviciului.

„Nu am cunoștință ca noi să fi știut despre această decizie în prealabil. Dar asta nu are relevanță”, a declarat Rubio, în fața presei, în timpul unei vizite în India.

„Concluzia este că modul în care pot fi utilizate serviciile lor și la ce viteze vor permite utilizarea acestora sunt reglementate de un contract comercial privat”, a adăugat secretarul de stat american. Musk și SpaceX nu au răspuns solicitărilor agenției Reuters de a oferi puncte de vedere.

Întrebat miercuri de jurnaliști dacă Musk a ordonat încetinirea serviciului Starlik, Trump a spus: „Nu știu cine a făcut-o, dar eu nu am fost implicat.”

Reuters notează că a citat doi oficiali americani și un oficial occidental informați cu privire la această chestiune, care au afirmat că decizia a venit, în ultimă instanță, de la Casa Albă. Această versiune a fost susținută și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar negată de administrația de la Washington.

Declarațiile lui Rubio vor intensifica probabil îngrijorările de la Washington cu privire la capacitatea lui Musk de a influența politica externă a SUA. Ele reprezintă, de asemenea, o aparentă schimbare de poziție a administrației Trump.

Președintele american a declarat anterior în mod public că nu crede că nici el, nici Musk se află în spatele limitării serviciului Starlink. Plecând sâmbătă într-o vizită oficială în Uzbekistan și India, Rubio a afirmat că nimeni nu a ordonat încetinirea Starlink, o afirmație care a stârnit critici din partea parlamentarilor din ambele partide din Congresul american.

„Nu sunt sigur că Zelenski știe despre ce vorbește, dar nu a fost ceva intenționat”, a spus Rubio la momentul respectiv.

„Nu avem nicio legătură cu asta. Eu nu – Statele Unite, nimeni nu a ordonat încetinirea vitezei Starlink. S-a întâmplat pur și simplu, dar din câte înțeleg, viteza a fost restabilită”, a precizat atunci șeful diplomației americane.

Marți, într-o conferință de presă, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a prezentat, de asemenea, limitarea serviciului Starlink drept pe o chestiune comercială. Niciun oficial american nu a declarat însă public că ar fi presat SpaceX să inverseze eventualele întreruperi.

„Există termeni și condiții de utilizare care, în ultimă instanță, trebuie respectați, iar în acest context Starlink are opțiunea de a lua astfel de decizii”, a spus Hegseth.

Un aspect important care generează confuzie se referă la diferența dintre produsele Starshield și Starlink ale companiei SpaceX. Starshield este, în esență, o versiune de nivel militar a sistemului Starlink, dezvoltată pentru Pentagon.

Rubio a sugerat sâmbătă că Ucraina nu a avut niciodată acces la Starshield, în timp ce Zelenski a afirmat că atât serviciile Starlink, cât și cele ale Starshield au fost întrerupte în Ucraina.