CTP îl critică pe Simion după scandalul din Parlament: „Cel mai de sus stăpân al lui este Putin”

Cristian Tudor Popescu i-a criticat pe parlamentarii AUR, POT și SOS – și în mod special pe George Simion – pentru modul în care s-au poziționat față de solicitarea Statelor Unite de a trimite în România, în contextul războiului din Iran, trupe suplimentare, avioane de realimentare și echipamente de monitorizare.

Solicitarea a fost aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), iar apoi a primit undă verde și în Parlament, în urma unei ședințe cu scandal, în care reprezentanții opoziției au huiduit și au folosit vuvuzele, maifestându-și nemulțumirile față de propunere.

Într-o intervenție miercuri seară la B1 TV, Cristian Tudor Popescu l-a acuzat pe liderul AUR, George Simion, că a arătat în ședința de plen de miercuri că „ultimul lui stăpân, cel mai de sus stăpân este Putin, nu Trump”, chiar dacă „s-a contorsionat prin Statele Unite, în toate felurile, doar-doar i-o intra pe sub piele lui Trump, doar-doar își face și el o relație pe acolo, iar americanii nu i-au deschis nicio ușă”.

„Evident, tot acest discurs de tip anti-războinic, cum erau prin anii `80 finanțate și propagandizate de Kremlin, acest discurs este parcă dictat de acolo, de la Moscova. E bine că vedem cât se poate de clar. Eu sper că măcar printre votanții pe care Nicușor Dan îi califica drept non-extremiști ai partidului AUR, sper ca măcar printre ei să apară oameni care să se lămurească în momentul acesta, după ce au văzut ce au văzut”, a adăugat gazetarul.

În discursul din Parlament, liderul AUR a spus că decizia CSAT a fost „luată pe genunchi” și afectează destinul unei națiuni”. „Vrem să știm ce votăm”, a adăugat el, susținând că „doar 64 de parlamentari au consultat acel document clasificat” trimis de Cotroceni în Parlamentul României.

„Această decizie era obligatorie”

CTP a mai susținut că președintele Nicușor Dan „nu avea la ce întrebări să răspundă” pe tema solicitării americane, „pentru că această decizie era obligatorie”.

„Ea face parte din parteneriatul strategic, face parte și din regulile NATO. A fost o cerere expresă a Statelor Unite, căreia i s-a dat curs. Nu avea ce să mai detalieze președintele. Asta e tot. Nici nu trebuia trimisă la Parlament această hotărâre a CSAT ca să fie aprobată de Parlament. N-avea ce să aprobe Parlamentul o hotărâre tehnică, care se găsește trecută în înțelegerile internaționale pe care le avem, și în NATO, și cu Statele Unite”, a mai declarat gazetarul.