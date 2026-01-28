Marco Rubio spune că administrația Trump vrea transformarea Venezuelei într-o țară „prietenoasă, stabilă, prosperă și democratică”

Secretarul de Stat Marco Rubio a declarat miercuri în fața Senatului SUA că noii lideri ai Venezuelei se îndreaptă spre relații mai strânse cu Statele Unite, în prima sa audiere publică în fața parlamentarilor de la raidul american din această lună, în urma căruia a fost capturat președintele Nicolas Maduro, notează Reuters.

Administrația președintelui Donald Trump colaborează cu Delcy Rodríguez, aliată a lui Maduro, care a fost învestită ca președinte interimar după arestarea acestuia, dar a avertizat că sunt posibile noi acțiuni militare dacă guvernul ei nu se conformează cerințelor Washingtonului.

Marco Rubio, fost senator de Florida și membru al Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, a declarat într-o sală arhiplină a Senatului că dialogul cu liderii Venezuelei a fost „foarte respectuos și productiv” și a susținut că Venezuela, o țară cu o istorie de relații bune cu Statele Unite, se îndreaptă spre restabilirea legăturilor cu Washingtonul. El a mai spus că are convingerea că SUA vor putea deschide rapid o reprezentanță diplomatică în această țară.

„Pentru prima dată în 20 de ani, avem discuții serioase despre diminuarea și eliminarea prezenței iraniene, a influenței chineze și a prezenței ruse. Vă spun sincer că există multe elemente în Venezuela care salută revenirea la relații cu Statele Unite, pe mai multe planuri”, a declarat el.

Marco Rubio urmează să se întâlnească miercuri, mai târziu, la Departamentul de Stat, cu lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado, în contextul întrebărilor privind posibilitatea ca Donald Trump să o instaleze la conducerea Venezuelei, în locul lui Maduro.

Cu două săptămâni în urmă, colegii republicani ai lui Trump au blocat la limită o rezoluție care ar fi împiedicat orice acțiune militară suplimentară a președintelui în Venezuela fără autorizarea Congresului. Votul a fost decis de vicepreședintele JD Vance, care a fost nevoit să deblocheze egalitatea.

Rubio le-a spus membrilor comisiei că Maduro trebuia înlăturat de la putere deoarece Venezuela devenise o bază de operațiuni pentru adversarii Statelor Unite, inclusiv China, Rusia și Iranul, iar presupusa sa cooperare cu traficanții de droguri afecta regiunea și SUA.

„Era o situație nesustenabilă și trebuia abordată”, a afirmat Rubio.

Statele Unite au pus la punct un mecanism pentru vânzarea pe termen scurt a petrolului venezuelean, dar obiectivul este facilitarea unei tranziții către „o Venezuela prietenoasă, stabilă și prosperă”, care, în cele din urmă, să își aleagă liderii prin alegeri libere și corecte, a mai spus secretarul de stat.

Parlamentarii, frustrați de lipsa de comunicare

Mai mulți membri ai Congresului, atât republicani, cât și democrați, și-au exprimat frustrarea față de ceea ce descriu drept o lipsă de comunicare din partea oficialilor administrației Trump în legătură cu operațiuni majore, inclusiv capturarea lui Maduro și eliminarea multor programe de ajutor extern susținute de Congres.

Președintele Comisiei pentru Relații Externe, senatorul republican Jim Risch din Idaho, l-a lăudat pe Rubio pentru că i-a explicat planurile administrației privind Venezuela, în pofida „confuziei legate de modul în care acestea vor fi puse în aplicare”.

Rezoluția privind puterile de război părea să aibă șanse să fie adoptată de Senat, după ce cinci republicani s-au alăturat democraților pentru a vota în favoarea avansării ei, într-un gest rar de opoziție republicană față de Trump.

Trump i-a atacat însă dur pe cei cinci, afirmând că nu ar mai trebui să fie aleși vreodată în funcții publice. Atât el, cât și Rubio au făcut apeluri repetate către senatori pentru a-i convinge să își schimbe votul, insistând că nu există trupe americane în Venezuela și oferind diverse asigurări, inclusiv angajamentul lui Rubio de a se prezenta în fața comisiei Senatului. Doi dintre aceștia, Josh Hawley din Missouri și Todd Young din Indiana, și-au schimbat ulterior poziția.

Votul strâns a reflectat îngrijorările din Congres față de politica externă a lui Trump și sprijinul tot mai mare pentru ideea că legislativul ar trebui să își recapete prerogativa de a decide trimiterea trupelor americane la război, așa cum prevede Constituția.

Membri ai Congresului, inclusiv unii republicani apropiați lui Trump, au spus că Rubio ar fi insistat, cu doar câteva zile înainte ca trupele americane să îl îndepărteze pe Maduro, că administrația nu plănuiește o schimbare de regim în Venezuela, iar directori din industria petrolieră ar fi fost informați despre operațiune înaintea parlamentarilor.

Unii democrați au ridicat îngrijorări că Statele Unite ar putea fi atrase într-un nou război de lungă durată fără consultarea Congresului. „Știți la fel de bine ca mine istoria lungă și dureroasă a războaielor care au început, au părut rezolvate și apoi s-au transformat în conflicte chinuitoare, costisitoare, care au durat ani de zile”, a declarat senatorul Chris Coons din Delaware.

În această lună, Trump a afirmat că SUA vor administra Venezuelei timp de mai mulți ani, le-a spus iranienilor care protestează împotriva guvernului lor că „ajutorul este pe drum” și a amenințat cu acțiuni militare pentru a prelua Groenlanda, teritoriu al unui aliat NATO, Danemarca.