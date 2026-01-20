Donald Trump ia în calcul implicarea Mariei Corina Machado în viitorul Venezuelei: „O femeie incredibil de drăguță care a făcut și un lucru cu adevărat extraordinar”

Președintele american Donald Trump a declarat marți că ia în calcul implicarea, într-o formă sau alta, a liderei opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, în viața politică a Venezuelei, fără a preciza ce rol ar putea avea aceasta, notează Reuters și CNN.

„Vorbim cu ea și poate că o putem implica într-un fel. Mi-ar plăcea foarte mult să putem face asta; Maria, poate putem face acest lucru”, le-a spus Trump jurnaliștilor la Casa Albă, referindu-se la Machado, care s-a întâlnit cu el săptămâna trecută și i-a oferit medalia Premiului Nobel pentru Pace.

Președintele american a descris-o pe Machado drept „o femeie incredibil de drăguță care a făcut, după cum știți, și un lucru cu adevărat extraordinar”.

Declarațiile lui Donald Trump marchează o schimbare de ton din partea președintelui american, care anterior pusese sub semnul întrebării popularitatea și capacitatea Mariei Corina Machado de a conduce Venezuela, după ce Statele Unite l-au capturat pe președintele Nicolas Maduro într-o operațiune desfășurată la începutul acestei luni.

În 2024, partidul Mariei Corina Machado a susținut că a obținut 70% din voturi la alegerile prezidențiale.

„Simțeam o opoziție foarte puternică față de Venezuela, iar acum îmi place Venezuela. Au colaborat foarte bine cu noi. A fost foarte plăcut”, le-a spus Trump jurnaliștilor, referindu-se la cooperarea administrației sale cu președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez.

Machado a fugit din Venezuela la începutul lunii decembrie, țară unde trăia ascunsă din august 2024, pentru a putea primi Premiul Nobel pentru Pace în Norvegia.