Marco Rubio spune că Rusia se concentrează pe războiul din Ucraina, nu pe sprijinirea Iranului

Șeful diplomației americane a declarat joi că, în opinia lui, Rusia se concentrează în principal pe războiul său împotriva Ucrainei mai degrabă decât pe a ajuta Iranul, a scris Reuters.

Marco Rubio a răspuns astfel la o întrebare legată de sprijinul Moscovei pentru Teheran, pe care a primit-o din partea reporterilor în timp ce urma să plece de la Washington spre Franța, unde se întâlnește cu omologii săi din celelalte state ale G7 pentru discuții în este de așteptat să fie abordate și războaiele din Ucraina și Iran.

Tot joi, omoloaga sa din UE acuzase Rusia că furnizează informații pentru operațiunile lansate de forțele Teheranului împotriva americanilor în Orientul Mijlociu. Kaja Kallas, care a spus că războiul din Orientul Mijlociu și cel din Ucraina „sunt foarte strâns legate între ele”, a îndemnat Washingtonul să intensifice presiunea asupra Moscovei, potrivit AFP.

„Vedem că Rusia ajută Iranul cu informații pentru a ținti americani, pentru a ucide americani, iar Rusia sprijină acum Iranul și cu drone, astfel încât aceștia să poată ataca țări vecine și, de asemenea, baze militare americane”, a declarat Kaja Kallas, care participă la rândul ei la reuniunea miniștrilor de externe din G7.

Financial Times a scris că Rusia a oferit Iranului sprijin crucial, inclusiv imagini din satelit, date de țintire și sprijin în materie de informații, dar a început să facă și o serie de livrări de drone, ceea ce ar fi prima dovadă de la începutul războiului că Moscova a fost dispusă să ofere Teheranului sprijin letal.

Rubio, despre războiul din Iran: „Progrese” în negocieri

Secretarul de Stat al SUA susține că „au fost făcute progrese” în negocierile cu Iranul, pe care le-a descris drept „un proces în desfășurare și fluid”, potrivit CNN.

„Există țări intermediare care transmit mesaje și au fost făcute progrese — au fost făcute unele progrese concrete”, a declarat Marco Rubio.

Mai devreme, într-o ședință de cabinet, emisarul special Steve Witkoff i-a transmis președintelui Donald Trump că partea americană a prezentat Iranului, prin intermediul guvernului pakistanez, „o listă de acțiuni în 15 puncte”, „iar acest lucru a dus la mesaje și discuții puternice și pozitive”.

Trump a susținut că Iranul „îl imploră” să facă o înțelegere pentru încheierea conflictului.