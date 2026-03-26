Șefa diplomației UE, apel către administrația Trump.  „Rusia ajută Iranul cu informații pentru a ucide americani”

Înalta reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a îndemnat Washingtonul să intensifice presiunea asupra Moscovei, pe care a acuzat-o că furnizează informații pentru operațiunile lansate de forțele Teheranului împotriva americanilor în Orientul Mijlociu, potrivit AFP.

„Vedem că Rusia ajută Iranul cu informații pentru a ținti americani, pentru a ucide americani, iar Rusia sprijină acum Iranul și cu drone, astfel încât aceștia să poată ataca țări vecine și, de asemenea, baze militare americane”, a afirmat Kaja Kallas, joi, în cadrul unor declarații de presă în marja reuniunii G7 de lângă Paris.

Financial Times a scris că Rusia a oferit Iranului sprijin crucial, inclusiv imagini din satelit, date de țintire și sprijin în materie de informații, dar a început să facă și o serie de livrări de drone, ceea ce ar fi prima dovadă de la începutul războiului că Moscova a fost dispusă să ofere Teheranului sprijin letal.

Kaja Kallas a spus că războiul din Orientul Mijlociu și cel din Ucraina „sunt foarte strâns legate între ele”.

„Dacă America vrea ca războiul din Orientul Mijlociu să se oprească, ca Iranul să înceteze să-i mai atace, ar trebui să pună presiune și asupra Rusiei”, a adăugat șefa diplomației UE.

Kallas, despre războiul din Ucraina și „manualul rusesc de negociere”

Tot joi, potrivit Reuters, Kaja Kallas a spus că UE este îngrijorată că Ucraina se confruntă cu presiuni din partea Statelor Unite pentru a ceda teritorii în negocierile cu Rusia.

„Asta este în mod clar o abordare greșită. Este, bineînțeles, manualul rusesc de negociere, cer ceva ce nu le-a aparținut niciodată, iar de aceea semnalăm și faptul că asta este capcana în care nu ar trebui să cădem”, a subliniat ea.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru Reuters, publicat miercuri, că SUA a condiționat oferta de garanții de securitate pentru Ucraina de o cedare a întregului Donbas către Rusia, care nu controlează regiunea în integralitate.

„Orientul Mijlociu are cu siguranță un impact asupra președintelui Trump și cred că și asupra următorilor săi pași. Din păcate, în opinia mea, președintele Trump alege în continuare o strategie de a pune mai multă presiune pe partea ucraineană”, a declarat Zelenski pentru Reuters, din complexul rezidențial de la Kiev.

Ucrainenii încă mai controlează puțin sub un sfert din Donețk, unul dintre cele două oblasturi care alcătuiesc nucleul Donbasului, în timp ce Luganskul se află sub control rusesc. Chiar și așa, Kievul și analiștii militari estimează că ar putea fi nevoie de ani de zile pentru ca forțele Moscovei să cucerească întreaga regiune pe câmpul de luptă.