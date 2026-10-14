Livezile de măslini din Gaza, distruse cu buldozerele de armata israeliană, spun palestinienii: Din 2 milioane de măslini, 150.000 mai sunt în picioare

Autoritățile agricole din Gaza, citate de Reuters, estimează că, din cele 2 milioane de măslini, doar 150.000 mai sunt în picioare după război.

Oficialii și localnicii din Gaza se plâng că armata israeliană le-a distrus o mare parte din plantațiile de măslini.

Înainte de război, măslinele erau bijuteriile agriculturii din Gaza, presate pentru a obține suficient ulei pentru alimentație și chiar un mic surplus pentru exportul către Israel.

Livezile care se învecinau cu orașele din Gaza erau un refugiu pentru familiile din unul dintre cele mai dens populate teritorii din lume.

Însă, la un an după ce un armistițiu a pus capăt luptelor majore, aproape toate livezile au fost nivelate cu buldozerele, scrie Reuters.

Autoritățile agricole din Gaza estimează că, din cele 2 milioane de măslini, doar 150.000 mai sunt în picioare. Acestea anticipează o recoltă de aproximativ 5.000 de tone de măsline în loc de cele 40.000 obișnuite, producând doar 700 de tone de ulei în loc de 5.000.

Doar două butoaie cu ulei

Livada de măslini a familiei lui Haidar Abu Middain, pe care acesta o deținea împreună cu frații și unchii săi, se întindea pe 220 de acri – o mulțume de copaci care, în această perioadă a anului, ar fi fost încărcați cu fructe coapte.

Bărbatul de 60 de ani a vorbit cu Reuters despre situația cu care se confruntă la ora actuală.

Întregul clan ieșea să culeagă recolta – între 1.100 și 1.500 de tone de măsline – o parte fiind vândută ca fructe, iar restul presată pentru a obține suficient ulei aromat încât să umple până la 900 de butoaie de 16 litri.

Astăzi, aproape jumătate din livadă se află dincolo de „linia galbenă”, păzită de trupele israeliene care le interzic palestinienilor accesul în două treimi din Fâșia Gaza. Cealaltă jumătate a livezii, deși încă accesibilă, a fost în mare parte distrusă cu buldozerul.

Doar vreo 20 sau 30 de copaci mai stau cumva în picioare. Abu Middain estimează că aceștia vor produce doar două butoaie de ulei, care nu vor fi suficiente nici pentru propria familie.

„Recolta de dinainte de război era binecuvântată, era suficientă pentru a asigura traiul familiilor noastre”, a declarat el pentru Reuters. „Recolta de aici era suficientă pentru a aproviziona întreaga zonă centrală, atât cu ulei, cât și cu măsline”, a spus el.

„Totul a fost distrus cu buldozerele, măslinele au dispărut”

În această perioadă a anului, piețele din Gaza ar fi, în mod normal, pline de măsline și butoaie de ulei proaspăt presat.

În prezent, aproape că nu mai există nimic, iar ceea ce ajunge pe piață se vinde la un preț de aproximativ trei ori mai mare decât cel dinainte de război, aproape 500 de dolari pe butoi, cu mult peste ceea ce își pot permite familiile din Gaza, a declarat Imad al-Ajrami, un cumpărător de pe piața din Deir al-Balah, citat de Reuters.

„Comparativ cu anii de dinainte de război, producția este zero. Pentru că nu mai sunt măsline, totul a fost distrus cu buldozerele, măslinele au dispărut”, a spus Fawaz Zidan, care și-a menținut presa deschisă în Deir al-Balah.