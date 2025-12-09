Marea Britanie a calculat că fraudele legate de COVID au costat-o aproape 11 miliarde de lire sterline

Cererile frauduloase pentru fonduri plătite din banii contribuabililor în timpul pandemiei de COVID-19 au costat finanțele publice ale Marii Britanii 10,9 miliarde de lire sterline (12,47 miliarde de euro), a anunțat marți guvernul de la Londra, citând concluziile unui nou raport independent.

Raportul Comisarului pentru Combaterea Fraudelor legate de COVID a arătat că multe scheme precum „Bounce Back Loans” (Împrumuturi pentru a reveni pe picioare) și „Eat Out to Help Out” (Mâncați în oraș pentru a ajuta), lansate de fostul guvern conservator, nu au avut măsuri de protecție împotriva fraudei, a precizat noul guvern laburist condus de premierul Sir Keir Starmer, potrivit agenției Reuters.

„Lăsarea ușii de la intrare larg deschise în fața fraudei i-a costat pe contribuabilii britanici 10,9 miliarde de lire sterline – bani care ar fi trebuit să finanțeze serviciile noastre publice, să sprijine familiile și să ne consolideze economia”, a declarat ministrul de finanțe Rachel Reeves într-un comunicat.

Guvernul a spus că a recuperat până acum 400 de milioane de lire sterline ca parte a eforturilor de a recupera o parte din pierderi.

Guvernul britanic a remediat din probleme mai târziu în cursul pandemiei de COVID

„Raportul subliniază că mecanismele de control împotriva fraudelor au fost «inadecvate» și că s-au îmbunătățit abia mai târziu în timpul pandemiei”, a transmis Ministerul de Finanțe de la Londra.

Redactat de Tom Hayhoe, care a condus anterior organizații din domeniul serviciilor de sănătate, raportul a evidențiat responsabilizarea slabă, datele de calitate proastă și contractarea defectuoasă drept principalele motive pentru pierderea de 10,9 miliarde de lire sterline.

Marea Britanie a înregistrat peste 230.000 de decese cauzate de COVID, o rată a mortalității similară cu cea a Statelor Unite și Italiei, dar mai ridicată decât în alte părți din Europa Occidentală, și se află încă în proces de recuperare după consecințele economice.

O anchetă, pe care fostul prim-ministru Boris Johnson a ordonat-o în mai 2021, a oferit o evaluare dură a răspunsului guvernului său la pandemia de COVID, criticându-i lipsa de fermitate în conducere, condamnând biroul său de pe Downing Street pentru încălcarea propriilor reguli sanitare și mustrându-l pe principalul său consilier, Dominic Cummings.