Ministerul britanic al apărării a trimis scrisori către aproximativ 100.000 de foști membri ai forțelor armate, pentru a se pregăti în vederea unei eventuale mobilizări în cazul izbucnirii unui război, relatează Sky News.

Wes Streeting, ministrul britanic al apărării, a declarat pentru Sky News că această măsură are scopul de a verifica dacă datele personale ale acestor veterani sunt încă exacte și actualizate, precum și de a afla ce experiență și ce competențe ar fi dobândit aceștia de la momentul plecării din forțele armate.

Potrivit acestuia, decizia de a contacta persoanele care fac parte din ceea ce este cunoscut sub denumirea de Rezerva Strategică reprezintă un demers prudent, având în vedere amenințările cu care se confruntă Marea Britanie și aliații săi, și nu un semnal că războiul este iminent.

Însă Streeting a adăugat că este vorba despre genul de măsură preventivă care, dacă nu ar fi luată, ar genera întrebări dificile în eventualitatea izbucnirii unui război, urmat de o anchetă publică menită să stabilească dacă guvernul aflat atunci la putere fusese pregătit.

Guvernele britanice au suspendat programul de instruire a rezerviștilor din timpul Războiului Rece

Ministrul apărării a făcut aceste declarații pentru Sky News după ce publicația The Telegraph a dezvăluit în premieră că scrisorile fuseseră trimise veteranilor, într-un moment de tensiuni puternice cu Rusia și Iranul.

Rezerva Strategică este concepută pentru a reprezenta una dintre componentele esențiale ale sistemului de apărare al Marii Britanii în timp de război.

Membrii acesteia ar urma să fie mobilizați în sprijinul forțelor armate profesioniste, aflate în serviciu activ, și al rezerviștilor activi, care ar fi trimiși primii în luptă.

În timpul Războiului Rece, Marea Britanie avea o imagine clară asupra persoanelor care aveau această obligație de mobilizare în cazul unei crize. Toți membrii Rezervei Strategice dispuneau de uniforme și echipament militar și se întâlneau o dată pe an pentru instruire.

Această activitate presupunea însă costuri, iar programul a fost suspendat în anii care au urmat prăbușirii Uniunii Sovietice.

Miniștrii apărării și șefii structurilor militare de la Londra au încercat, în cel puțin ultimii șapte ani, să revitalizeze acest sistem.

Wes Streeting, ministrul britanic al apărării, FOTO: Beata Zawrzel, NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Oamenii ar trebui să considere acest lucru liniștitor, nu alarmant”, afirmă ministrul britanic al apărării

„Într-o anumită măsură, ceea ce se întâmplă astăzi ar trebui să fie o procedură de rutină, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat de multă vreme”, a adăugat ministrul britanic al apărării.

„Am trimis scrisori către membrii Rezervei noastre Strategice. Este vorba despre persoane care au servit anterior în forțele noastre armate. Le-am scris pentru a ne asigura că datele lor sunt actualizate. De asemenea, vrem să avem o imagine clară asupra experienței și competențelor pe care le-au dobândit de la plecarea din forțele armate”, a precizat acesta.

„Dar nu există nicio îndoială în această privință, am vorbit despre acest lucru, la fel cum au făcut-o în ultimele zile, săptămâni și luni toți omologii mei din cadrul NATO: ne desfășurăm activitatea într-un context de securitate caracterizat de un nivel ridicat al amenințărilor. Prin urmare, consider că acest nivel de pregătire reprezintă o măsură de precauție prudentă și necesară”, a continuat acesta în interviul acordat Sky News.

„Oamenii ar trebui să considere acest lucru liniștitor, nu alarmant”, a subliniat Wes Streeting.

„Este genul de măsură care, dacă nu am lua-o acum, într-un moment în care țara noastră nu se confruntă cu perspectiva iminentă a unui război, dar în care mediul de securitate din Europa este totuși marcat de amenințări, ar deveni subiectul unor întrebări într-o anchetă publică desfășurată peste 20 sau 30 de ani. Oamenii ar întreba atunci: ‘De ce nu era Ministerul Apărării pregătit? De ce nu păstra aceste informații?’”, a conchis acesta.