Marea Britanie, contestată în justiție pentru politica sa privind deportarea solicitanților de azil în Bulgaria, unde „se confruntă cu tratamente inumane și tortură”

Planurile de migrație ale guvernului laburist britanic, condus de Keir Starmer, se confruntă cu o provocare iminentă în această săptămână, când mai mulți avocații încearcă să anuleze deportările din Marea Britanie către Bulgaria din cauza acuzațiilor privind condițiile brutale cu care se confruntă migranții și solicitanții de azil în această țară, potrivit The Guardian.

De la victoria laburiştilor la alegerile generale în iulie 2024, în Marea Britanie au avut loc peste 24.000 de deportări, atât forțate, cât și voluntare, potrivit cifrelor guvernului. Mai mult de 200 de persoane au fost returnate în Bulgaria în 2024.

Guvernul britanic are acorduri unele țări, inclusiv cu Bulgaria, care îi permit să returneze solicitanții de azil atunci când există o înregistrare a intrării lor în respectiva țară. Cu toate acestea, avocații încearcă să conteste cazurile persoanelor deportate din Regatul Unit și din țările Uniunii Europene înapoi în Bulgaria, avertizând că persoanele deportate se pot confrunta cu tortura și tratamentele inumane sau degradante.

În ianuarie, The Guardian a raportat acuzații conform cărora autoritățile bulgare au ignorat apelurile de urgență și au obstrucționat eforturile de salvare a trei adolescenți egipteni, care au murit ulterior la temperaturi sub zero grade în apropierea graniței dintre Bulgaria și Turcia la sfârșitul lunii decembrie. Ministerul bulgar de Interne a declarat că forțele sale de frontieră au reacționat în timp util la rapoartele privind tinerii în pericol, dar că trupurile au fost găsite în locuri diferite de cele furnizate inițial.

În decembrie 2024, The Guardian a raportat dovezi conform cărora Bulgaria încerca să forțeze solicitanții de azil sirieni să părăsească țara, presându-i să semneze documente de „întoarcere voluntară”, uneori prin folosirea violenței. Agenția de stat pentru refugiați din Bulgaria a negat că cineva ar fi fost forțat să se întoarcă în țara de origine.

Presați să semneze documente de „repatriere voluntară”

Săptămâna aceasta, No Name Kitchen (NNK), o organizație umanitară care lucrează cu refugiați din Balcani, a declarat că a colectat mărturiile a 21 de persoane, inclusiv 17 sirieni, care s-au întors în Bulgaria din alte țări europene, și a constatat că mai mult de două treimi dintre aceștia au fost presați ulterior să semneze documente de „repatriere voluntară”.

O tânără siriană, care a fost deportată din Germania în Bulgaria, a declarat că oficialii din Bulgaria au făcut presiuni asupra sa pentru a semna un acord de repatriere „voluntară” pentru a o trimite înapoi în Siria. Ea a mai spus că a fost amenințată de autorități cu 18 luni de detenție dacă refuza.

Un alt respondent deportat din Regatul Unit a declarat că a fost bătut de poliția bulgară de mai multe ori.

George Sheldon Grun, un asistent de drept public de la Duncan Lewis Solicitors, a declarat că firma reprezintă mai mulți sirieni care contestă în instanțele britanice expulzarea lor în Bulgaria.

Soarta celor deportați în Bulgaria este „îngrijorătoare”

„Rapoartele organizațiilor de pe teren indică faptul că refugiații sirieni din Bulgaria se confruntă frecvent cu condiții care echivalează cu tratamente degradante și inumane. Guvernul britanic consideră Bulgaria o țară sigură pentru returnare, însă realitatea pentru cei deportați sugerează contrariul”, a spus avocatul.

Soarta celor deportați în Bulgaria din alte țări europene este „îngrijorătoare”, a declarat și Ana Carolina Fisher da Cunha, avocat specializat în drepturile omului și coautor al raportului NNK.

„Sistemul de azil al Bulgariei eșuează și nu respectă standardele privind drepturile omului la care este obligat prin lege în calitate de stat membru al UE. Țările europene nu mai pot justifica deportările în Bulgaria sub pretextul că aceasta este o destinație sigură”, a declarat ea.

„Realitatea este că persoanele trimise înapoi în Bulgaria se confruntă cu riscuri serioase de tortură și alte tratamente inumane și degradante, nu doar la întoarcerea în țările lor de origine, ci și în interiorul granițelor Europei. Deportările către Bulgaria trebuie să înceteze”, a adăugat ea.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a transmis că „orice persoană aflată ilegal în Regatul Unit și care are statutul de refugiat într-o altă țară va fi deportată și returnată în țara respectivă dacă se consideră că se poate face acest lucru în siguranță.”