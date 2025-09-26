Marea Britanie introduce un act digital obligatoriu pentru toți cetățenii și rezidenții

Marea Britanie a anunțat vineri că va introduce un sistem obligatoriu de identificare digitală pentru cetățenii britanici și rezidenții care încep un nou loc de muncă, ca măsură de descurajare a imigrației ilegale, transmite Reuters.

„Acest lucru va îngreuna munca ilegală în această țară, făcând frontierele noastre mai sigure”, a declarat premierul Keir Starmer într-un comunicat în care a anunțat această măsură.

Sondajele arată că imigrația este principala preocupare a alegătorilor din Marea Britanie, Starmer fiind supus unei presiuni intense pentru a opri migranții să intre ilegal în țară traversând Canalul Mânecii cu bărci mici din Franța.

Planurile privind actul de identificare digital, despre care guvernul spusese anterior că le ia în considerare, au stârnit critici din partea oponenților politici, care susțin că acestea nu vor descuraja migranții și ar putea încălca libertățile civile.

Guvernul a afirmat că actul de identitate digital va fi stocat pe telefoanele mobile ale persoanelor și va deveni o parte obligatorie a verificărilor pe care angajatorii trebuie deja să le efectueze atunci când angajează un lucrător.

În timp, acesta va fi utilizat și pentru a oferi acces la alte servicii, cum ar fi îngrijirea copiilor, asistența socială și accesul la dosarul fiscal.

În anii 2000, Partidul Laburist al lui Starmer, condus atunci de Tony Blair, a încercat să introducă un card de identitate, dar planul a fost în cele din urmă abandonat de succesorul lui Blair, Gordon Brown, după ce opoziția l-a calificat drept o încălcare a libertăților civile.

Britanicii nu mai primesc carduri de identitate de la abolirea acestora după al Doilea Război Mondial și, de obicei, utilizează alte documente oficiale, precum pașapoarte și permise de conducere, pentru a-și dovedi identitatea atunci când este necesar.