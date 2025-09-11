Marea Britanie l-a demis pe ambasadorul său în SUA, baronul Mandelson, după apariția unor noi dovezi despre legăturile cu pedofilul Jeffrey Epstein

Baronul Mandelson alături de președintele Donald Trump și vicepreședintele JD Vance în Biroul Oval, la semnarea noului acordul comercial dintre SUA și Marea Britanie în data de 8 mai, FOTO: White House / Zuma Press / Profimedia Images

Peter Mandelson, rafinatul baron care a servit ca ambasador al Marii Britanii în Statele Unite, a fost demis joi din funcție de prim-ministrul Sir Keir Starmer, după ce un set de emailuri a dezvăluit profunzimea legăturilor sale cu răposatul infractor sexual american Jeffrey Epstein, acum decedat, transmite agenția Reuters.

Cunoscut pentru manevrele sale din culise de-a lungul unei cariere de peste trei decenii, Mandelson a fost forțat să plece din cel mai râvnit post diplomatic al Marii Britanii după ce, în această săptămână, au fost făcute publice unele dintre scrisorile și emailurile sale către Epstein.

Starmer, aflat în dificultate în sondaje după numeroase lovituri primite de guvernul său, în special pe probleme economice și legate de migrație, își susținuse puternic ambasadorul miercuri. El l-a apărat pe baronul Mandelson în contextul vizitei de stat pe care președintele american Donald Trump, care a dezvoltat relații apropiate cu diplomatul, urmează să o efectueze în Marea Britanie săptămâna viitoare.

Miercuri, Mandelson a declarat că regretă profund că l-a cunoscut pe Epstein și că a menținut relația cu acesta „mult mai mult decât ar fi trebuit” – o declarație care a părut că îl mulțumește pe premierul Starmer.

Acesta îl lăudase din plin pe Mandelson, primul ambasador britanic numit politic la Washington după aproape jumătate de secol, pentru eforturile sale de a asigura acordul comercial convenit cu Statele Unite cu câteva luni în urmă pentru a evita taxe vamale americane punitive.

Trump a fost întrebat la rândul lui despre legăturile sale cu Epstein, iar Casa Albă a negat că o presupusă scrisoare de felicitare primită de finanțistul care a murit în închisoare în 2019 a provenit de la liderul republican.

Mandelson l-a numit pe Epstein „cel mai bun camarad al meu”

Mandelson, care a jucat un rol-cheie în succesul Partidului Laburist pe vremea când Tony Blair era prim-ministru, a intrat sub lupa publică după ce parlamentari americani au publicat documente ce includeau o scrisoare în care Epstein era numit „cel mai bun camarad (n.r. ‘pal’, în engleza originală) al meu”.

În presă au apărut emailuri care arătau că Mandelson îl sfătuise pe Epstein să lupte pentru o eliberare anticipată în 2008, când acesta urma să fie condamnat la 18 luni de închisoare pentru racolarea unui minor.

„Emailurile arată că profunzimea și amploarea relației dintre Peter Mandelson și Jeffrey Epstein diferă în mod substanțial de ceea ce se știa la momentul numirii sale”, a declarat joi Ministerul de Externe de la Londra.

Acesta a adăugat că relatarea despre sugestia lui Mandelson potrivit căreia prima condamnare a lui Epstein ar fi fost nedreaptă și ar fi trebuit contestată constă în „informații noi”, și că premierul Sir Keir Starmer a cerut înlăturarea lui din funcția de ambasador la Washington.