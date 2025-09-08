Marea Britanie amenință cu tăierea vizelor pentru țările care nu își primesc migranții înapoi: „Vom lua măsuri”

Guvernul britanic a declarat luni că ar putea reduce numărul de vize acordate țărilor care nu acceptă repatrierea migranților fără drept de ședere, după discuții cu aliați, inclusiv Statele Unite, privind modalitățile de a exercita un control mai ferm asupra frontierelor, transmite agenția Reuters.

Noul ministru britanic de interne, Shabana Mahmood, a afirmat că omologii săi din Statele Unite, Australia, Canada și Noua Zeelandă – un parteneriat de împărtășire a informațiilor vechi de decenii, cunoscut sub numele de „Five Eyes” (Cinci Ochi) – au convenit asupra principiilor la o reuniune desfășurată la Londra.

Premierul Keir Starmer a numit-o pe Mahmood în această funcție vineri, într-o remaniere pe care a decis-o pentru guvernul său în condițiile în care se confruntă cu critici publice tot mai mari și proteste care ocazional au degenerat în violență privind imigrația și sosirea migranților prin traversări ilegale cu bărci mici.

„Această declarație transmite un mesaj clar oricui încearcă să submineze securitatea frontierelor noastre. Dacă nu aveți un drept legal de ședere în Regatul Unit, vă vom expulza. Dacă țările refuză să își primească cetățenii înapoi, vom lua măsuri”, a spus Mahmood într-un comunicat remis luni.

Shabana Mahmood în fața reședinței premierului Marii Britanii de pe 10 Downing Street, FOTO: Karl Black / Alamy / Profimedia Images

SUA încurajează Marea Britanie să aibă o abordare mai dură față de migranții ilegali

Kristi Noem, secretarul american pentru securitate internă, care a avut un rol proeminent în campania administrației Trump împotriva imigrației ilegale, a declarat că țările au convenit să împărtășească informații de fond privind eventualele antecedente penale ale migranților și să coopereze împotriva cartelurilor „care utilizează rețelele sociale și companiile de tehnologie pentru a-și răspândi mesajul”.

„Trebuie să fim la fel de agresivi în colaborarea noastră pentru a contracara asemenea evoluții noi”, le-a spus ea reporterilor.

Noem a apărat arestarea a sute de muncitori, majoritatea sud-coreeni, pe șantierul unei fabrici de baterii pentru mașini electrice aflată în construcție în statul Georgia, joia trecută, afirmând că administrația Trump a respectat legea. Ea a mai spus că măsurile „ferme” din SUA ar putea fi o sursă de inspirație pentru alte țări.

Starmer, fost avocat specializat în drepturile omului, a devenit premier al Marii Britanii anul trecut, după ce Partidul Laburist de stânga a obținut o victorie electorală categorică. Noul său guvern remaniat acordă prioritate unei linii mai dure în privința imigrației – o problemă care domină sondajele de opinie ca principală preocupare a publicului și care a stat la baza avântului partidului populist Reform UK condus de Nigel Farage.

Mahmood a dat asigurări că va adopta o abordare fermă.

„Asta înseamnă să le transmitem țărilor care nu își primesc cetățenii înapoi că nu vom permite pur și simplu ca legile noastre să rămână neaplicate, că trebuie să coopereze”, a declarat ea într-un interviu preluat de televiziunile britanice. „Și dacă reducerea numărului de vize este una dintre modalitățile prin care putem face asta, atunci voi face tot ce este necesar”, a subliniat ea.