Acord Marea Britanie–UE: Studenții britanici revin în programul Erasmus+ din 2027

Marea Britanie și Uniunea Europeană au convenit miercuri să permită studenților britanici să revină, din 2027, în popularul program european de schimb de experiențe Erasmus+, un gest modest, dar cu valoare simbolică, care indică o îmbunătățire a relațiilor după Brexit, notează Reuters.

Contribuția Regatului Unit pentru anul universitar 2027–2028 va fi de 570 de milioane de lire sterline (760 de milioane de dolari), a anunțat guvernul britanic, precizând că acordul include o reducere de 30% față de condițiile standard prevăzute în actualul acord comercial cu UE.

Cele două părți au convenit, de asemenea, să înceapă negocieri privind integrarea piețelor de energie electrică și au stabilit ca termen-limită anul viitor pentru finalizarea unui acord comercial în domeniul alimentelor și băuturilor, precum și pentru conectarea piețelor de carbon, se arată în comunicat.

Premierul Keir Starmer a salutat în luna mai o „nouă eră” în relația cu Uniunea Europeană, după ce cele două părți au convenit asupra celei mai importante resetări a legăturilor în domeniul apărării și comerțului de la ieșirea Regatului Unit din blocul comunitar, în 2020.

„Acordurile de astăzi demonstrează că noul nostru parteneriat cu UE funcționează”, a declarat ministrul pentru relația cu Uniunea Europeană, Nick Thomas-Symonds, care a descris revenirea în programul Erasmus+ drept „o victorie majoră pentru tinerii noștri”.

Aderarea Regatului Unit la Erasmus+, o cerință-cheie a Uniunii Europene pentru consolidarea relațiilor dintre cele două părți

Peste 100.000 de tineri din Regatul Unit ar putea beneficia de acest program încă din primul an, a anunțat guvernul britanic.

Starmer a încercat să adopte o abordare diferită față de relațiile adesea tensionate dintre guvernele conservatoare anterioare și Uniunea Europeană, din perioada negocierilor privind Brexitul.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că acordul va deschide calea unor noi experiențe comune pentru tineri și reprezintă un nou pas în cadrul parteneriatului reînnoit cu Marea Britanie.

„Împreună, ne angajăm să continuăm să livrăm rezultate pe agenda noastră comună până la următorul Summit UE–Regatul Unit”, a scris von der Leyen într-o postare pe X. Următorul summit este așteptat anul viitor.

Revenirea Regatului Unit în programul Erasmus+, care le permite anual sutelor de mii de studenți din UE să studieze timp de până la un an într-o altă țară din blocul comunitar, a fost mult timp una dintre principalele solicitări ale Uniunii Europene pentru consolidarea relațiilor dintre cele două părți.

Marea Britanie a părăsit anterior programul după Brexit, iar conservatorii au susținut că guvernul a cedat în fața UE fără să obțină nimic în schimb pentru banii plătiți.

În schimb, organizația de presiune European Movement UK a salutat acordul, descriindu-l drept „un exemplu concret al dezghețării relațiilor”, reacție împărtășită și de mediul universitar.

Vivienne Stern, directoarea executivă a grupului de advocacy Universities UK, a declarat că înțelegerea reprezintă „un pas uriaș înainte în relația noastră cu Uniunea Europeană și va oferi oportunități care pot schimba vieți pentru mii de studenți”.