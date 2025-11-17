Marea Britanie vrea să confiște bijuteriile solicitanților de azil pentru a acoperi cheltuielile. „Ar trebui să contribuie”

Solicitanții de azil din Marea Britanie ar putea fi nevoiți să predea bijuteriile sau alte bunuri de valoare pentru a acoperi costurile procesării dosarelor lor, a anunțat un ministru din cadrul Ministerului de Interne, relatează The Guardian.

Declarațiile făcute luni de Alex Norris, ministru de Stat pentru Securitatea Frontierelor și Azil, oferă noi detalii privind modificările aduse politicii de migrație din UK, care ar putea provoca îngrijorare în rândul deputaților laburiști.

Norris a spus că excepție vor face verighetele, pe când bijuteriile fără valoare sentimentală ar putea fi confiscate.

Ideea a fost preluată din abordarea dură a Danemarcei în materie de azil de către Shabana Mahmood, ministrul britanic de Interne, în încercarea de a reduce numărul refugiaților care vin în Marea Britanie.

În timp ce Mahmood a prezentat modificările ca fiind singura modalitate de a alunga „forțele întunecate care stârnesc furia” în legătură cu migrația, se știe că o serie de deputați laburiști nu agreează unele dintre aceste idei, cel puțin un ministru fiind pe punctul de a demisiona, notează The Guardian.

Însă Norris, care este membru al Partidului Laburist, a apărat confiscarea obiectelor de valoare de la refugiați.

„În prezent, britanicii plătesc miliarde de lire sterline pe an pentru ca cei care solicită azil sau cei cărora le-au fost respinse cererile să poată beneficia de sprijin pentru cazare și trai. Este corect ca acești oameni să contribuie dacă au bani în bancă, dacă au bunuri precum mașini sau biciclete electrice. Nu, nu le vom confisca moștenirile la graniță. Dar… oamenii au mașini. Oamenii au biciclete electrice. Acestea sunt bunuri cu care ar trebui să contribuie la costul prestațiilor sociale”, a declarat Norris, pentru Sky News.

Întrebat dacă inelele de logodnă ar putea fi incluse, Norris a spus: „În cazul despre care vorbiți, nu, desigur că nu. Dacă cineva vine cu o geantă plină de inele de aur, ei bine, asta este diferit de ceea ce am spus despre obiectele de familie”.

Norris a mai spus că țările care refuză să-și primească înapoi cetățenii solicitanți de azil ar putea face obiectul unor sancțiuni diplomatice, cum ar fi restricții privind vizele. Ar fi vorba despre Angola, Namibia și Republica Democratică Congo ca posibile ținte.

„Există un număr semnificativ de persoane care au trecut prin acest sistem – au venit în această țară, cererea lor de azil a fost respinsă, au făcut apel, apelul a fost respins și acum se află în locuințe plătite de contribuabili, fără nicio perspectivă. Este groznic pentru acești oameni, pentru noi toți”, a mai spus ministrul britanic.

Mahmood a confirmat duminică că refugiații ar putea fi returnați dacă țara lor nu mai este considerată periculoasă, statutul lor fiind revizuit la fiecare 30 de luni, inclusiv în cazul familiilor cu copii mici care merg la școală.