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Actualitate

Marea Britanie vrea să taie o parte din ajutoarele sociale pentru tineri. Problema gravă care afectează și România

Sebastian Jucan
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Faisa Omar a aplicat pentru peste 500 de locuri de muncă în Marea Britanie, fără niciun rezultat – un efort anevoios pe care l-a comparat cu „a striga în pustiu”. Povestea Faisei nu este singulară în Europa, unde sute de mii de tineri, inclusiv din România, rămân în afara câmpului muncii.

Pentru Faisa a fost nevoie de un curs de formare de 10 săptămâni, adaptat sectorului energiei verzi, pentru ca, în cele din urmă, să reușească să obțină un loc de muncă în decurs de o lună.