Marea dilemă înainte de summitul Trump-Putin de la Budapesta. Cum ajunge „Kremlinul zburător” în spaţiul aerian al UE

Detaliile pentru ce de-a două întâlnire dintre Donald Trump și Vladimiri Putin nu au fost pusa încă la punct, dar dacă liderul de la Kremlin se va deplasa la Budapesta pentru a se întâlni cu șeful Casei Albe în următoarele două săptămâni, va trebui să depăşească mai întâi câteva obstacole, relatează BBC.

Când Putin s-a deplasat în Alaska pentru summitul de la Anchorage din august, Statele Unite au acordat o autorizaţie specială pentru avionul prezidenţial – un avion de linie Ilyushin Il-96 modificat, supranumit „Kremlinul zburător”, care are patru motoare şi este dotat cu sisteme de apărare, scrie News.ro.

Avioanele ruseşti au interdicţie de zbor în spaţiul aerian al SUA şi al UE. Aşadar, dacă Putin va zbura la Budapesta, va avea nevoie de o derogare dacă va decide să survoleze un stat membru al UE.

Este perfect posibil, dar Ungaria, ţară fără ieşire la mare, nu este cea mai uşoară destinaţie pentru un preşedinte rus care rareori călătoreşte în străinătate şi nu a mai vizitat UE de ani de zile, precizează BBC.

„Deocamdată, desigur, nu este clar”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Ceea ce avem este dorinţa preşedinţilor de a organiza o astfel de întâlnire.”

Interdicție pentru aeronavele rusești

La câteva zile după ce Putin a ordonat invadarea pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, UE a îngheţat activele atât ale liderului său, cât şi ale ministrului de externe Serghei Lavrov.

De asemenea, a fost impusă o interdicţie generală asupra tuturor aeronavelor ruseşti care survolează spaţiul aerian al celor 27 de ţări ale UE. Ungaria şi multe dintre ţările vecine sunt, de asemenea, state membre ale NATO.

Putin a fost, de asemenea, acuzat de Curtea Penală Internaţională de crime de război pentru deportarea şi transferul ilegal al copiilor ucraineni în Rusia.

Deci există complicaţii, deşi Ungaria consideră că toate pot fi rezolvate. Ungaria este oricum în proces de retragere din CPI.

Șeful diplomației ungare dă asigurări că Putin se va întoare acasă

Putin şi premierul ungar Viktor Orban, probabil cel mai apropiat aliat al său din UE, au discutat deja la telefon despre summitul planificat, iar ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a declarat: „Vom asigura, desigur, că acesta poate intra în Ungaria, poate purta discuţii fructuoase aici şi apoi se poate întoarce acasă”.

Este puţin probabil ca UE să creeze obstacole. Comisia Europeană a declarat că orice întâlnire care promovează „o pace justă şi durabilă pentru Ucraina” este binevenită şi că susţine eforturile preşedintelui Trump în acest sens.

Unul dintre principalele motive pentru ultimele sancţiuni propuse împotriva Rusiei – al 19-lea pachet până în prezent – este acela de a-i aduce pe ruşi la masa negocierilor, se arată în document. De asemenea, se subliniază că nu există nicio interdicţie de călătorie pentru Putin, ci doar o îngheţare a activelor.

Cel mai mare punct de blocaj este modul în care liderul rus va zbura de la Moscova la Budapesta. Este evident că nu va cumpăra un bilet Air Serbia către Belgrad şi nu va lua trenul către Ungaria, care ar fi cea mai directă rută.

Decizie luată de fiecare membru UE

El va dori ca avionul său Il-96 să îi garanteze siguranţa, dar asta va însemna probabil utilizarea spaţiului aerian al unui stat membru al UE şi al NATO şi obţinerea permisiunii de a încălca interdicţia UE privind avioanele ruseşti.

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, a declarat vineri că „în ceea ce priveşte direcţia de deplasare, statele membre pot acorda derogări, dar acestea trebuie acordate de statele membre în mod individual”.

NATO a trimis, de asemenea, problema către autorităţile naţionale respective şi, având în vedere că este implicat Trump, acestea ar putea accepta.

Chiar şi cu o derogare, o privire asupra hărţii arată că Putin ar putea fi nevoit să ocolească. Ucraina este exclusă, şi probabil şi Polonia, din cauza relaţiilor reci dintre Varşovia şi Moscova.

Posibile rute directe, prin Bulgaria și România

Poate că cea mai directă rută trece prin coasta estică a Mării Negre şi Turcia, prin Bulgaria şi fie Serbia, fie România, până în Ungaria.

Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, îl cunoaşte bine pe Putin, iar Air Serbia are zboruri directe către Moscova peste spaţiul aerian al UE. Serbia este candidată la aderarea la UE, dar nu este membră.

Ţările UE, Bulgaria sau poate România, ar trebui să-şi dea acordul şi ar trebui să escorteze avionul lui Putin prin spaţiul lor aerian. România are ceea ce urmează să devină cea mai mare bază NATO din Europa, iar Bulgaria construieşte, de asemenea, o bază NATO, ca parte a eforturilor de consolidare a flancului estic al alianţei defensive. BBC a contactat ministerele de externe ale ambelor ţări pentru a obţine comentarii.

Rută lungă, dar sigură

Dacă Putin vrea să joace şi mai sigur, ar putea zbura prin Turcia, în jurul coastei de sud a Greciei şi apoi prin spaţiul aerian al Muntenegrului înainte de a trece peste Serbia. Dar este o rută mult mai lungă.

Budapesta nu este atunci cea mai uşoară dintre destinaţii, chiar dacă funcţionează foarte bine pentru Viktor Orban, care are de mult timp relaţii bune atât cu Putin, cât şi cu Donald Trump.

Un summit internaţional de mare anvergură nu-i va strica deloc lui Orban, care se află în urma în sondaje înaintea alegerilor din primăvara viitoare.

La câteva ore după ce Budapesta a fost desemnată ca loc de desfăşurare, Orban l-a sunat pe Putin şi a declarat pe pagina sa de Facebook: „Pregătirile sunt în plină desfăşurare!”

Orban s-a grăbit să clarifice că Bruxellesul nu va avea nimic de-a face cu negocierile. „Deoarece UE este pro-război, este logic că va fi exclusă din acest proces de pace”, a declarat el vineri la radioul maghiar.