Marea Neagră devine, tot mai mult, teatru de război, avertizează șeful diplomației germane. „Cu toții suntem în vizor”

Marea Neagră devine din ce în ce mai mult un teatru de război, a avertizat miercuri ministrul german de Externe, Johann Wadephul, în urma unor atacuri puternice asupra unor nave comerciale în largul coastelor bulgare, informeaz agenția germană de presă DPA.

„Nu trebuie să permitem pur și simplu ca această escaladare, această agresiune din partea Rusiei, să aibă loc”, a afirmat Wadephul în cadrul unei convorbiri cu omologul său bulgar, Velislava Petrova-Chamova.

„Suntem literalmente cu toții în aceeași barcă”, a adăugat Wadephul. „Cu toții suntem în vizor”, a mai spus șeful diplomației germane, potrivit Agerpres.

Petrova-Chamova a subliniat că securitatea Mării Negre este indisolubil legată de securitatea Europei.

Bulgaria colaborează cu partenerii săi pentru a pune capăt atacurilor asupra navelor comerciale, a afirmat ea.

Wadephul a făcut apel la Moscova să fie de acord cu un armistițiu care să acopere transporturile maritime, în special cele de cereale.

„Dacă Rusia continuă atacurile în Marea Neagră, acest lucru se va întâmpla pe seama oamenilor din Sudul Global, în special din Africa”, a spus el. „Acești oameni sunt amenințați de foamete”, a adăugat ministrul german de Externe.

În același timp, Wadephul a spus că apărarea securității europene înseamnă și menținerea presiunii economice asupra Rusiei.

„În acest scop, Europa trebuie să se elibereze în mod constant de dependența de energia rusă”, a spus el.

„Pentru că nu putem dori să exercităm presiune economică asupra Rusiei, rămânând în același timp prinși în capcana dependențelor strategice”, a argumentat ministrul german.

Fără a menționa acordul președintelui american Donald Trump cu Rusia privind livrările de motorină, Wadephul a avertizat împotriva „cadourilor” făcute președintelui rus Vladimir Putin.

„Cadourile îl încurajează pe Putin să-și urmeze cursul. Doar o atitudine fermă poate să-i creeze dorința de a discuta”, a spus șeful diplomației germane.

Aceste comentarii intervin după ce Trump a ajuns la un acord privind livrarea a sute de mii de tone de motorină din Rusia.

Afacerea lui Trump cu Putin a atras critici puternice din partea aliaților europeni și chiar în SUA.