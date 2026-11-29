Marele premiu la Joker a fost câștigat duminică. Câți bani a pus Loteria Română în joc
Marele premiu la Joker, în valoare de 3,1 milioane de lei (aproximativ 594.700 de euro), a fost câștigat la tragerea de duminică, a anunțat Loteria Română.
Biletul norocos a costat 14,50 de lei și a fost jucat pe joaca.loto.ro. A fost completat cu două variante la Joker.
Acesta este al patrulea câștig de categoria I obținut în acest an la Joker.
Ultima dată, premiul de categoria I la Joker s-a câștigat in data de 18 octombire 2026 și a fost în valoare de 10 milioane de lei.
Numerele câștigătoare la LOTO de duminică, 29 noiembrie 2026, au fost:
- Loto 6 din 49: 12, 17, 9, 25, 38, 29
- Joker: 43, 13, 19, 22, 17 +15
- Loto 5 din 40: 34, 13, 18, 36, 11, 39
- Noroc: 1 2 9 5 2 3 2
- Noroc Plus: 2 6 5 1 5 9
- Super Noroc: 8 6 9 9 8