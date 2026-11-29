Marele premiu la Joker, în valoare de 3,1 milioane de lei (aproximativ 594.700 de euro), a fost câștigat la tragerea de duminică, a anunțat Loteria Română.

Biletul norocos a costat 14,50 de lei și a fost jucat pe joaca.loto.ro. A fost completat cu două variante la Joker.

Acesta este al patrulea câștig de categoria I obținut în acest an la Joker.

Ultima dată, premiul de categoria I la Joker s-a câștigat in data de 18 octombire 2026 și a fost în valoare de 10 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la LOTO de duminică, 29 noiembrie 2026, au fost: