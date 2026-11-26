Loteria Română a anunțat că premiul de categoria I la Loto 6/49, în valoare de 3,029 milioane de lei (peste 567.000 de euro), a fost câștigat la tragerea de joi.

Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Lehliu-Gară, județul Călărași, și a fost completat cu doua variante simple la Loto 6/49, prețul biletului fiind de 16,50 lei.

Acesta este al cincilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49, menționează instituția, într-un comunicat de presă.

Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat pe 12 noiembrie 2026 și a fost în valoare de 5,226 milioane de lei.

Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-și revendica câștigul.

Numerele câștigătoare la LOTO de joi, 26 noiembrie 2026, au fost următoarele:

Loto 6 din 49: 6, 34, 36, 8, 39, 38

6, 34, 36, 8, 39, 38 Joker: 44, 31, 1, 19, 42 + 3

44, 31, 1, 19, 42 + 3 Loto 5 din 40: 39, 1, 27, 10, 32, 7

39, 1, 27, 10, 32, 7 Noroc: 7 0 5 4 5 4 7

7 0 5 4 5 4 7 Noroc Plus: 9 5 2 8 5 5

9 5 2 8 5 5 Super Noroc: 3 2 0 7 1 9.

Ultimele premii câștigate la LOTO

La tragerea Joker de duminică, 22 noiembrie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 230.489,49 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Târgu Jiu.

La tragerea Noroc de duminică, 22 noiembrie, la categoria a III-a, s-au înregistrat două câștiguri în valoare de 59.755,80 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții din Codlea, județul Brașov și din Constanța.