Mareșalul care s-a impus drept un negociator-cheie tocmai a sosit la Teheran și aduce un mesaj din partea SUA. Ce misiune are

Un elicopter aterizează la Islamabad, Pakistan, pe 11 aprilie, în urma sosirii delegației americane conduse de JD Vance pentru discuții găzduite de premierul pakistanez Shehbaz Sharif și de mareșalul Asim Munir. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Mareșalul Asim Munir, șeful armatei pakistaneze, care s-a impus ca un intermediar-cheie între SUA și Iran, a sosit miercuri la Teheran în calitate de șef al unei delegații de nivel înalt, informează agenția de presă iraniană semi-oficială Tasnim, potrivit CNN și The Guardian.

Mai devreme, o sursă iraniană de rang înalt, a declarat pentru Reuters că șeful armatei pakistaneze va veni la Teheran „pentru a reduce decalajele dintre Iran și SUA” în scopul de a preveni reluarea războiului.

Delegația lui Munir, care va transmite un nou mesaj din partea Washingtonului, se va întâlni cu ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araqchi, și va discuta „aspecte legate de a doua rundă de negocieri”, a adăugat postul public de televiziune iranian IRIB, citând surse pakistaneze.

Ministerul de Externe al Pakistanului nu a răspuns la solicitarea CNN de a comenta subiectul. Nici armata Pakistanului nu a transmis un punct oficial de vedere agenției de presă Reuters.

Întâlnirea lui Asim Munir cu Abbas Araqchi, conform relatărilor din presa iraniană, are loc pe fondul unei ofensive diplomatice mai ample pentru organizarea unei a doua runde de negocieri între SUA și Iran, după ce întâlnirile la nivel înalt dintre cele două țări de la sfârșitul săptămânii trecute, desfășurate în capitala Pakistanului (Islamabad) nu au dus la niciun acord.

Marți, Trump a afirmat că „ceva” să va întâmpla „în următoarele două zile” la Islamabad, spunându-i unui reporter al The New York Post, aflat în capitala Pakistanului, să rămână în oraș.

„Ar trebui să rămâneți acolo (în Pakistan, n.r.), într-adevăr, pentru că s-ar putea întâmpla ceva în următoarele două zile, iar noi înclinăm să mergem mai degrabă acolo”, a declarat Trump, într-un scurt interviu publicației americane.

Trump a mai spus că mareșalul Asim Munir, face o „treabă excelentă” în cadrul negocierilor. „E mai probabil, știți de ce? Pentru că mareșalul face o treabă excelentă. (…) El este fantastic și, prin urmare, este mai probabil să ne întoarcem acolo”, pentru noi tratative, a adăugat Trump.

Liderul de la Casa Albă a stabilit o legătură cu mareșalul Asim Munir anul trecut, în timp ce Pakistanul se afla în plin război cu India, conflict care s-a încheiat după doar patru zile grație unui acord de pace la care SUA au contribuit ca mediator.

„De ce ar trebui să mergem într-o țară care nu are nicio legătură cu asta?”, a mai declarat, marți, Trump pentru The Post, referindu-se la Pakistan.

Iranul și SUA continuă să facă schimb de mesaje prin intermediul mediatorilor pakistanezi

Iranul continuă să facă schimb de mesaje cu SUA prin intermediul Pakistanului, după negocierile eșuate de la sfârșitul săptămânii trecute, a confirmat, mai devreme în cursul zilei de miercuri, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian al Afacerilor Externe, Esmail Baghaei.

Există o serie de incertitudini cu privire la ce se va întâmpla când va expira armistițiul de două săptămâni, iar Esmail Baghaei, în cadrul unei conferințe de presă, nu a confirmat că încetarea focului va fi prelungită.

„Deocamdată, așa cum am menționat, discuțiile continuă prin intermediul unui mediator pakistanez, și rămâne de văzut cât de serioasă este cu adevărat cealaltă parte în ceea ce privește afirmațiile sale referitoare la diplomație”, a spus el, potrivit IRNA, agenția oficială de știri a Iranului.

„Statele Unite sunt cele care trebuie să-și dovedească seriozitatea, deoarece nu numai că au eșuat în repetate rânduri să-și onoreze angajamentele, dar au subminat, în esență, chiar masa negocierilor”, a adăugat Baghaei.

Potrivit lui Baghaei, nu există nicio propunere nouă din partea iraniană și nicio modificare a propunerii inițiale în 10 puncte prezentată de Teheran în cadrul negocierilor.

Principalele puncte de divergență nu sunt clare, dar Baghaei a calificat unele cereri ale Washingtonului drept „nerezonabile și nerealiste”. El a insistat din nou asupra dreptului Iranului de a îmbogăți uraniu în scopuri pașnice.

Două puncte majore de blocaj în negocieri

„Propunerea în 10 puncte” a Iranului este un plan de pace oferit SUA pentru a pune capăt ostilităților. SUA au propus propriul plan în 15 puncte, care nu a fost dezvăluit în întregime, dar se crede că acesta include angajamentul Iranului de a renunța la armele nucleare, predarea uraniului său puternic îmbogățit, limitarea capacităților de apărare ale Teheranului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Marți, două persoane familiarizate cu discuțiile în desfășurare dintre SUA și Iran au declarat, pentru NBC News, că o nouă rundă de negocieri față în față între delegațiile Washingtonului și Teheranului ar putea avea loc încă din această săptămână.

Deschiderea Strâmtorii Ormuz este un punct de blocaj major în cadrul negocierilor dintre SUA și Iran, a spus una dintre aceste persoane. Capacitatea nucleară a Iranului este un alt punct de blocaj, a precizat cea de-a doua sursă.

SUA au cerut Iranului, în timpul discuțiilor maraton de la Islamabad desfășurate weekendul trecut, o suspendare pe 20 de ani a îmbogățirii uraniului, a adăugat această sursă. Teheranul a fost de acord cu trei până la cinci ani, ceea ce Trump a afirmat că nu este acceptabil.