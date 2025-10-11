Mari restricții de trafic în acest weekend în Capitală pentru „Maratonul București 2025”

Concursul „Bucharest Marathon 2025” are loc sâmbătă și duminică în Capitală. Evenimentul se desfășoară pe trasee ce traversează marile bulevarde, astfel că vor fi impuse mai multe restricții de trafic.

Startul pentru evenimentul sportiv se va da din zona Pieței Constituției, iar organizatorii au estimat participarea unui număr mare de persoane, a transmis vineri Jandarmeria Capitalei, într-un comunicat.

„Pentru a veni în sprijinul celor prezenți la acest eveniment, se vor institui dispozitive de ordine și siguranță publică, astfel încât să fie evitate aglomerările de persoane sau alte incidente. Jandarmii vor asigura ordinea publică în zonele în care se va desfășura evenimentul sportiv, pe traseele de alergare ale participanților, precum și pe traseele de sosire și plecare ale spectatorilor’”, se arată în comunicat.

Traseul și programul „Bucharest Marathon 2025”

Cursele din cadrul concursului vor începe cu competiția Wheelchairs – 10 km, sâmbătă, de la ora 8:45, apoi crosul de 10 km la ora 9:00, urmat de Wheelchairs Fun Run 2,5 km de la ora 11:45 și Fun Run 2,5 km, de la ora 12:00. Duminică, de la 9:00, va avea loc startul curselor de maraton și ștafetă maraton (42 km) și semimaraton (21 km).

Probele concursului vor avea startul în Piața Constituției și se vor desfășura pe mai multe străzi din Capitală, precum: bulevardul Libertății, Piața Națiunile Unite, bulevardul Națiunile Unite, bulevardul Unirii, bulevardul I.C. Brătianu, strada Vasile Pârvan, strada Berzei, strada Buzești – Piața Victoriei – șoseaua Pavel D. Kiseleff, Calea Victoriei, Splaiul Independenței, Piața Alba Iulia, bulevardul Burebista, bulevardul Decebal, Piața Hurmuzachi, bulevardul Basarabia.

Restricții de circulație

Pentru a asigura siguranța participanților, autoritățile vor institui restricții în cele două zile ale competiției:

Potrivit B365, sâmbătă, restricțiile vor fi între orele 7:30 și 14:00 pe:

Splaiul Independenței

Bulevardul Libertății

Bulevardul Unirii

Piața Constituției

Bulevardul Națiunilor Unite

Bulevardul I. C. Brătianu

Duminică, restricțiile vor fi între orele 7:30 și 16:00 pe:

Bulevardul Libertății

Splaiul Independenței

Piața Națiunilor Unite

Bulevardul Națiunile Unite

Piața Constituției

Bulevardul Unirii

Bulevardul Mircea Vodă

Bulevardul Nerva Traian

Bulevardul I. C. Brătianu

Șoseaua Pavel D. Kiseleff

Calea Victoriei

Bulevardul Regina Elisabeta

Brigada Rutieră recomandă șoferilor să folosească autovehiculele personale doar în situațiile stringente pentru a preîntâmpina astfel formarea blocajelor în trafic și să opteze pentru mijloacele de transport în comun, în special pentru metrou; să își păstreze calmul și să nu claxoneze abuziv în cazul în care se află în zone aglomerate; să evite deplasarea în zona de desfășurare a evenimentului și să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile polițiștilor rutieri aflați în trafic pentru devierea și fluidizarea acestuia.