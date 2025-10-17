Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, i-a promis lui Netanyahu sprijin pentru Israel

Maria Corina Machado, la un miting al opoziției din Venezuela, în Caracas, 10 ianuarie 2025. Foto: Jimmy Villalta/ZUMA Press Wire/S / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lidera opoziției din Venezuela și proaspăta câștigătoare a Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, și-a exprimat sprijinul pentru Israel într-o convorbire telefonică cu Benjamin Netanyahu, susține biroul premierului israelian, potrivit Reuters.

Machado a salutat întoarcerea ostaticilor israelieni în baza acordului de încetare a focului din Gaza și a apreciat acțiunile Israelului împotriva Iranului, pe care l-a descris drept o amenințare comună pentru ambele țări, se arată în comunicat.

Netanyahu a felicitat-o pe Machado pentru câștigarea Premiului Nobel și i-a lăudat eforturile de promovare a democrației și păcii.

Machado a declarat anterior că, dacă mișcarea ei va ajunge la putere, va muta ambasada Venezuelei din Israel la Ierusalim, o poziționare similară cu cea a unor lideri latino-americani pro-Israel, precum președintele Argentinei, Javier Milei, și fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro. Majoritatea țărilor își păstrează ambasadele la Tel Aviv, evitând Ierusalimul, pe care palestinienii îl revendică drept capitală a unui viitor stat independent.

Machado încearcă de mult timp să apropie Venezuela de Israel și de Netanyahu, poziționându-se în opoziție cu actualul guvern venezuelean, care menține relații cu Iranul și alți adversari ai Israelului.

Un purtător de cuvânt al Mariei Corina Machado nu a răspuns deocamdată unei solicitări de comentariu.