Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, i-a promis lui Netanyahu sprijin pentru Israel
Lidera opoziției din Venezuela și proaspăta câștigătoare a Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, și-a exprimat sprijinul pentru Israel într-o convorbire telefonică cu Benjamin Netanyahu, susține biroul premierului israelian, potrivit Reuters.
Machado a salutat întoarcerea ostaticilor israelieni în baza acordului de încetare a focului din Gaza și a apreciat acțiunile Israelului împotriva Iranului, pe care l-a descris drept o amenințare comună pentru ambele țări, se arată în comunicat.
Netanyahu a felicitat-o pe Machado pentru câștigarea Premiului Nobel și i-a lăudat eforturile de promovare a democrației și păcii.
Machado a declarat anterior că, dacă mișcarea ei va ajunge la putere, va muta ambasada Venezuelei din Israel la Ierusalim, o poziționare similară cu cea a unor lideri latino-americani pro-Israel, precum președintele Argentinei, Javier Milei, și fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro. Majoritatea țărilor își păstrează ambasadele la Tel Aviv, evitând Ierusalimul, pe care palestinienii îl revendică drept capitală a unui viitor stat independent.
Machado încearcă de mult timp să apropie Venezuela de Israel și de Netanyahu, poziționându-se în opoziție cu actualul guvern venezuelean, care menține relații cu Iranul și alți adversari ai Israelului.
Un purtător de cuvânt al Mariei Corina Machado nu a răspuns deocamdată unei solicitări de comentariu.