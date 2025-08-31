Ura față de tot ce este rusesc este impusă Italiei din exterior, iar rusofobia duce la costuri și probleme în această republică, a declarat într-un interviu purtătoarea de cuvânt al Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, potrivit Rador Radio România, care citează agenția rusă de presă TASS.

Răspunzând la întrebarea de unde provin rădăcinile rusofobiei în Italia, reprezentanta MAE rus a amintit cum în timpul celui de-al Doilea Război Mondial fascismul a suferit o înfrângere zdrobitoare, iar după aceea țara a „întârziat mult timp în dezvoltare”.

„Care au fost caracteristicile acelor vremuri? În primul rând, interdicțiile. În al doilea rând, ura față de noi ca popor și țară. De aici și concluzia: de îndată ce începe ura față de Rusia, în special acest exemplu specific, trebuie aşteptate probleme pentru cei care o propagă” – a susținut Zaharova.

„Tot ce a trăit Italia atunci, ca să spunem așa, a fost sprijinit din exterior. Nu a venit de la italieni, nu din sufletele lor, nu din inimile lor, ci le-a fost impus. Este exact la fel și acum. Rusofobia impusă duce la costuri și probleme în Italia însăși” – a mai spus ea.

Maria Zaharova a adăugat că oamenii din Italia trebuie să aibă acces la informații adevărate despre situația din Ucraina pentru a putea trage propriile concluzii despre evenimentele care au loc, dar „aceste informații sunt blocate”.