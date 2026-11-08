Planurile Coaliţiei de Voinţă de a lansa exerciţii militare în ajunul discuţiilor privind Ucraina confirmă faptul că europenii nu au ce căuta la masa negocierilor, spune purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citată de agenția rusă de presă TASS.

Negocierile trilaterale Rusia – Ucraina – Statele Unite vor avea loc marți și miercuri, 10 și 11 noiembrie, la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite.

Între timp, Coaliția de Voință, formată din 37 de state, va organiza primele exerciții militare comune în ocalitatea Nowa Dęba, din sud-estul Poloniei, în perioada 9-22 noiembrie, pentru a pregăti o posibilă misiune de stabilizare în Ucraina.

Maria Zaharova a denunțat aceste exerciții, spunând că „acest lucru confirmă, încă o dată, că europenii nu au ce căuta la masa negocierilor”.

„Este cât se poate de clar că Occidentul rămâne refractar la luarea în considerare a preocupărilor legitime ale Rusiei în materie de securitate şi continuă să alimenteze spirala escaladării”, a declarat Zaharova, într-un comunicat publicat sâmbătă pe site-ul MAE rus.

„Londra şi Parisul mizează pe faptul că, prin desfăşurarea de trupe multinaţionale în Ucraina, vor putea menţine un punct de sprijin pentru continuarea confruntării cu Rusia şi vor încerca să provoace o înfrângere militară ţării noastre”, a adăugat ea.

„Dorim să reiterăm că desfăşurarea unor contingente militare străine în Ucraina este absolut inacceptabilă, fie că este vorba despre aşa-numita «Coaliţie de Voinţă», fie despre o altă asociaţie. Acest lucru ar echivala, de fapt, cu o intervenţie militară şi cu crearea deliberată a unor ameninţări suplimentare la adresa securităţii Rusiei. În esenţă, ar marca un nou pas către o implicare mai profundă a statelor europene membre NATO în conflict şi către o escaladare şi mai accentuată a acestuia”, a punctat ea.

„Aceste planuri sunt sortite eşecului”

Zaharova a mai amenințat că forțele armate ruse „consideră orice formaţiuni militare prezente în Ucraina drept ţinte legitime, cu toate riscurile şi consecinţele pe care acest lucru le implică.

„Responsabilitatea pentru escaladare va reveni în întregime celor care continuă să conceapă aventuri militare nesăbuite împotriva Rusiei, într-o încercare zadarnică de a provoca o «înfrângere strategică» ţării noastre. Aceste planuri sunt sortite eşecului, în timp ce toate scopurile şi obiectivele stabilite de conducerea rusă pentru operaţiunea militară specială vor fi îndeplinite”, a conchis purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe.