Marian Vanghelie, reclamat de o femeie că a urmărit-o cu mașina prin București și Ilfov și a amenințat-o

Marian Vanghelie, fost primar al sectorului 5, a fost acuzat de o femeie că a urmărit-o în noaptea de marți spre miercuri pe mai multe străzi din București și Ilfov. Femeia a alertat poliția, iar în timp ce poliţiştii discutau cu ea, în zonă a venit şi Vanghelie, care, la rândul său, a spus că femeia l-a urmărit, au declarat surse judiciare pentru News.ro.

Poliția Capitalei anunță că polițiștii de la Secția 2 Poliție au fost sesizați azi-noapte, în jurul orei 03.10, de către o femeie, în vârstă de 33 de ani, „cu privire la faptul că, în timp ce se afla în trafic, ar fi fost urmărită, în mai multe zone din București și din județul Ilfov, de un autoturism”.

„Aceasta a precizat că, atunci când a ajuns pe o stradă din județul Ilfov, un bărbat de 57 de ani, pasager în autoturismul respectiv, i-ar fi adresat injurii și ar fi amenințat-o cu acte de violență”, a transmis Poliția Capitalei.

Bărbatul de 57 de ani este fostul primar al sectorului 5 al Capitalei Marian Vanghelie, iar femeia, Ana Gabriela Clipici, au declarat surse judiciare pentru News.ro.

„În timp ce polițiștii discutau cu femeia, la echipajul de poliție s-a prezentat și bărbatul de 57 de ani, care a declarat că, în timp ce se deplasa la adresa de domiciliu, la rândul său, ar fi fost urmărit de către femeia de 33 de ani, susținând totodată că nu ar fi avut nicio discuție cu aceasta”, a precizat Poliția.

Poliţiştii i-au informat pe cei doi că pot cere ordin de protecţie, însă aceștia au refuzat să completeze formularele aferente.

„În cauză, polițiștii le-au adus la cunoștință ambelor persoane prevederile Legii nr. 26/2024, referitoare la emiterea unui ordin de protecție provizoriu, însă acestea au refuzat completarea cererii. Totodată, și-au rezervat dreptul de a depune plângere în termenul legal. Cercetările sunt efectuate, din oficiu, de polițiștii Secției 2 Poliție, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, urmând a fi sesizată unitatea teritorială competentă”, a precizat Poliția Capitalei.

La începutul lunii septembrie, Marian Vanghelie s-a ales cu un nou ordin de protecţie provizoriu pe numele său, după ce a ameninţat-o pe fosta sa parteneră Oana Mizil, fostă deputată PSD.

În iulie 2021, Oana Mizil a ajuns la spital. Ea a spus că a fost agresată de către Marian Vanghelie. El a fost acuzat de violență domestică, iar polițiștii au emis un ordin de restricție de cinci zile împotriva sa.