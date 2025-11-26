Marian Vanghelie spune că femeia care l-a reclamat la Poliție că a urmărit-o e cea care, îl urmărea, de fapt, pe el: „Nu știu ce căuta dânsa, e ceva ciudat”

Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie, reclamat la Poliție de o femeie care îl acuză că a urmărit-o în noaptea de marți spre miercuri pe mai multe străzi din București și Ilfov, susține că el a fost cel urmărit. Vanghelie susține că după ce a văzut că este urmărit a mers cu mașina după femeie pentru a-i lua numărul: „I-am spus că are noroc că este femeie. Dacă era bărbat, și putea să fie de oriunde, îl dădeam cu capul de ciment”.

Poliția Capitalei a anunțat că polițiștii de la Secția 2 au fost sesizați marți noapte, în jurul orei 03.10, de către o femeie de 33 de ani că, în timp ce se afla în trafic, a fost urmărită de o mașină în mai multe zone din București și din județul Ilfov. „Aceasta a precizat că, atunci când a ajuns pe o stradă din județul Ilfov, un bărbat de 57 de ani, pasager în autoturismul respectiv, i-ar fi adresat injurii și ar fi amenințat-o cu acte de violență”, a transmis Poliția Capitalei. Surse judiciare au declarat pentru News.ro că bărbatul care a înjurat-o și amenințat-o pe femeie este fostul primar al sectorului 5 al Capitalei, Marian Vanghelie.

„Eu am urmărit-o să văd cine ne urmărește de 20 de minute”

Contactat de HotNews, fostul primar PSD a susținut că el a fost cel urmărit cu mașina timp de aproape 30 de minute, după ce a plecat din Piața Victoriei. Încidentul a avut loc în jurul orei 03:00, când, spune Vanghelie, „plecam de la birou”.

„Eu nu știu ce căuta dânsa să mă urmărească, e ceva ciudat. Eu nu aveam cum să o urmăresc, că eu atunci am plecat de la birou. Am plecat cu toții – am martori de la birou la ce ora am plecat”, spune Marian Vanghelie.

Fostul primar, care era pasager în mașină, susține că și-a dat seama târziu că este urmărit. „Cu orice viteză mergeam, ea stătea în spatele nostru. De la 40-60-80 (n.r. km/h), până la 20 de km/h. Am mers cu 20, ea stătea cu 20”.

El susține că a încercat apoi să îi ia numărul de la mașină, dar când femeia și-a dat seama că a fost prinsă de Vanghelie și de șoferul său, a încercat să fugă. „A început să se ascundă printre blocuri, prin Pipera și eu am urmărit-o să văd cine ne urmărește de 20 de minute. Și ea, după asta, a fugit cu 100 și ceva de km/h”.

Conform lui Vanghelie, femeia a fost oprită de poliție, iar atunci când a ajuns el, „am început să țip cu Ciocîrlan, cu tot”. Vanghelie povestește și că a strigat către femeie mai multe injurii.

„Dacă era bărbat îl dădeam cu capul de ciment”

Întrebat de HotNews dacă o cunoaște pe femeia pe care o acuză că l-a urmărit, el a replicat că nu.

Crede, însă, că femeia este un angajat SRI sau SPP care îl urmărea. „Eu acum o săptămână l-am atacat pe Ciocîrlan (n.r. – Adrian Ciocîrlan, adjunctul directorului SRI). M-am luat de domnul Ciocîrlan asupra faptului că sună judecători și îi amenință. Și-am ieșit public, am fost la o emisiune, la Dan Diaconescu”, a mai susținut Vanghelie.

Spune și că șoferul lui are mai multe fotografii și filmări cu femeia în cauză, făcute „ca să o verificăm – o fi de la SRI sau o fi la SPP, o verificăm. Că ăștia desconspirații au o problemă mare”.

„Ea mă urmărea și ea făcea pe proasta – ce-o fi zis acolo (n.r. polițiștilor), nu știu ce zicea. Și eu am luat-o cu Ciocîrlan și cu Coldea, cu toate problemele lor, pe care le-au. Și am spus că voi ieși cu toate hoțiile lui Ciocîrlan de acum încolo, în fiecare zi. (…) Eu nu urmăresc pe nimeni, că nu sunt tâmpit la cap. I-am spus că are noroc că e femeie, că dacă era bărbat… avea o problemă cu mine. Cum să mă cert, să mă bat cu o femeie? Dacă era bărbat și putea să fie de oriunde, îl dădeam cu capul de ciment”, a mai susținut Marian Vanghelie.

