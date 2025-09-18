Marile puteri europene își pierd răbdarea cu Iranul. Macron: „Ultimele vești pe care le-am primit nu sunt serioase”

Preşedintele francez Emmanuel Macron crede că Parisul, Londra şi Berlinul vor activa un mecanism de reintroducere a sancţiunilor împotriva Iranului în legătură cu programul său nuclear până la sfârşitul lunii, potrivit unui extras dintr-un interviu acordat unei televiziuni israeliene şi difuzat joi, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Şeful statului francez a fost întrebat de o jurnalistă a Canalului 12 dacă sancţiunile vor fi reintroduse la sfârşitul lunii de către cele trei ţări care negociază cu Teheranul privind programul său nuclear. „Da, cred că da, pentru că ultimele veşti pe care le-am primit de la iranieni nu sunt serioase”, a răspuns Macron.

„Franţa a fost mereu un actor foarte exigent, clar şi coerent în chestiunea iraniană”, a declarat Macron în acest interviu acordat în engleză la Palatul Elysée.

„Şi cred că acest lucru este foarte important pentru ţara voastră şi poporul vostru”, a adăugat el, în contextul în care planul său de a recunoaşte Palestina luni, la Adunarea Generală a ONU, este foarte nepopular în Israel.

„Nu am subestimat niciodată riscul bombei nucleare în Iran, dar nici riscul capacităţilor balistice (iraniene) şi al destabilizării regionale venind din Iran, pentru că nu sunt clari şi nu-şi asumă niciun angajament clar”, a declarat preşedintele francez.

„Este o poziţie europeană şi am lucrat cu colegii noştri britanici şi germani: vom aplica reintroducerea sancţiunilor şi acest lucru va fi respectat de toţi cei care, în mod evident, au aprobat această decizie”, a mai spus Macron, făcând referire la termenul de „snapback”, mecanismul de reintroducere a sancţiunilor prevăzut de o rezoluţie a Consiliul de Securitate al ONU.