Marilyn Manson scapă de acuzațiile de agresiune sexuală: „Nu putem dovedi dincolo de orice îndoială rezonabilă”

Procurorii au anunțat, vineri, că nu vor formula acuzații împotriva cântărețului american Brian Warner, cunoscut sub numele de Marilyn Manson, după ce timp de mai mulți ani a fost acuzat de agresiune sexuală și violență domestică, conform The Guardian.

Procurorul din Los Angeles, Nathan Hochman, a declarat că acuzațiile sunt prea vechi, iar dovezile nu sunt suficiente pentru a-l inculpa pe cântărețul de muzică rock. „Am stabilit că acuzațiile de violență domestică depășesc termenul de prescripție, iar noi nu putem dovedi acuzațiile de agresiune sexuală dincolo de orice îndoială rezonabilă”, a spus Hochman.

„Recunoaștem și apreciem curajul și rezistența femeilor care au depus mărturie și au împărtășit experiențele lor și le mulțumim pentru cooperare și răbdare în timpul investigației”, a mai adăugat procurorul.

Anchetatorii din Los Angeles au anunțat la începutul anului 2021 că îl investighează pe Manson pentru „incidente” care s-au petrecut între 2009 și 2011 în West Hollywood, unde locuia artistul atunci. Cazul a fost inițial predat procurorilor în septembrie 2021, dar biroul procurorului districtual din Los Angeles a solicitat strângerea de dovezi suplimentare, iar investigația a fost reluată.

Acuzat de viol de o actriță din serialul Game of Thrones

Identitățile femeilor intervievate de poliție și procurori nu au fost dezvăluite, însă actrița din Game of Thrones, Esmé Bianco – care l-a dat în judecată pe Manson într-un caz care a fost ulterior soluționat – a declarat că a fost parte din investigație.

Înainte de decizia de a nu formula acuzații, Bianco a criticat durata procesului la un miting de susținere pentru Hochman, care fusese ales recent.

„Acum aproape patru ani, am făcut ceea ce victimele violului sunt sfătuite să facă: am mers la poliție”, a spus ea pe 10 octombrie 2024. „Le-am descris în detaliu cum muzicianul Brian Warner – mai bine cunoscut sub numele de scenă Marilyn Manson – m-a violat și m-a abuzat pe parcursul relației noastre”.

Bianco a spus că le-a oferit anchetatorilor „sute de dovezi, inclusiv fotografii cu corpul meu acoperit de mușcături, vânătăi și răni provocate de cuțite, emailuri și mesaje text cu amenințări”.

În 2021, fosta logodnică a lui Manson, actrița Evan Rachel Wood, l-a numit pentru prima dată pe Manson agresorul său, într-o postare pe Instagram. Relația dintre Wood și Manson a devenit publică în 2007, când el avea 38 de ani, iar ea 19. Cei doi s-au logodit pentru scurt timp în 2010.

„A început să mă manipuleze când eram adolescentă și m-a abuzat îngrozitor ani de zile”, a spus Wood în 2021. Manson a răspuns pe Instagram, spunând că acestea sunt „denaturări oribile ale realității”.