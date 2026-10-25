Marine Le Pen promite un guvern de „uniune națională” și „pluralist”, condus de Bardella

Candidata formațiunii de extremă dreapta RN la alegerile prezidențiale din Franța, Marine Le Pen, a promis duminică formarea unui guvern de „uniune națională”, „pluralist” și condus de actualul lider al partidului, Jordan Bardella, în cazul unei victorii la scrutinul de anul viitor, relatează France Presse.

RN – „Rassemblement National”, partid francez clasificat de regulă la extrema dreaptă – desfășoară în acest weekend, la Orleans, în centrul țării, un congres pentru reconfirmarea conducerii, precum și pentru oficializarea candidaturii lui Marine Le Pen la alegerile prezidenţiale din aprilie-mai 2027.

Jordan Bardella (31 de ani) a fost reales sâmbătă la șefia RN, cu aproape 99% din voturile exprimate.

În cadrul primului său mare miting de campanie, duminică, candidata RN la prezidențiale Marine Le Pen a promis un guvern de „unitate națională și pluralist”, condus de Jordan Bardella, în cazul în care ea va câștiga alegerile.

Ea și-a justificat dorința de a forma un „guvern deschis” din cauza „situației actuale a unei țări divizate” și prin „dorința de unitate a francezilor”.

„Fiecare cetățean, cu diversitatea experiențelor, talentelor și sensibilităților sale, este chemat să participe la mișcarea de renaștere a Franței pe care o propun țării”, a transmis Marine Le Pen, confirmând totodată numirea lui Jordan Bardella în funcția de „dirijor al orchestrei guvernamentale”, în cazul în care ea va ajunge la Palatul Élysée, sediul președinției franceze.

Jordan Bardella a fost vizat de acuzații de antisemitism legate de niște scrieri din tinerețe, acuzații pe care acesta le respinge.

Sondajele o plasează pe Marine Le Pen pe prima poziție în perspectiva alegerilor prezidențiale franceze din primăvara anului 2027, când va fi ales succesorul președintelui Emmanuel Macron.