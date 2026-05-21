Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare

Curtea de Apel București a decis, joi, condamnarea definitivă a lui Mario Iorgulescu la 8 ani și 8 luni închisoare, în urma deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție care a dispus rejudecarea dosarului în cazul infracțiunii de conducere sub influența drogurilor. Practic, prin decizia pronunțată joi s-a menținut sentința CAB din 2024, de 8 ani și 8 luni de închisoare.

„Respinge ca nefondate apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București Și inculpatul Iorgulescu Gino Mario împotriva sentinţei penale nr. 132/10.02.2023 pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, se arată în soluția pe scurt a Curții.

În urma rejudecării, instanța a menținut condamnarea de 7 ani de închisoare pentru ucidere din culpă și 2 ani de conducere sub influența alcoolului și a drogurilor, la care s-a adăugat o condamnare de 3 ani de închisoare pentru lipsire de libertate, primită într-un alt dosar.

În urma contopirii celor trei pedepse, judecătorii i-au stabilit lui Mario Iorgulescu condamnarea de 8 ani și 8 luni. Decizia pronunțată joi de Curtea de Apel București nu mai poate fi contestată.

Un dosar marcat de amânări

Dosarul Iorgulescu a cunoscut în ultimii șase ani mai multe răsturnări de situații, fiind rejudecat în căi extraordinare de atac.

Accidentul provocat de Mario Iorgulescu, care s-a soldat cu moartea unui tânăr, a avut loc pe 8 septembrie 2019. Iorgulescu se afla sub influența cocainei și a pătruns într-o intersecție din capitală pe culoarea roșie a semaforului, având 162 de km/h, conform procurorilor. Impactul cu mașina condusă de tânărul de 24 de ani a fost nimicitor.

La câteva zile după accident, Mario Iorgulescu a fost transferat de către familie în Italia. El nu a fost audiat de către procurori sau judecători, fiind cercetat și judecat în lipsă.

A fost trimis în judecată în august 2020, iar trei ani mai târziu, condamnat de Tribunalul București la 15 ani și 8 luni de închisoare pentru omor și conducere sub influența drogurilor. Avocații săi au contestat decizia. În octombrie 2023, Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa la 13 ani și 8 luni închisoare.

Criticând încadrarea juridică a faptei în omor, Iorgulescu a formulat o primă cale extraordinară de atac – recursul în casație. Dosarul a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție la completul format din actuala președintă a instanței Supreme, Lia Savonea, plus Adriana Ispas și Dan Enescu.

Cele două judecătoare, în dezacord cu colegul de complet, au decis anularea condamnării pentru omor și încadrarea faptei la ucidere din culpă. Savonea și Ispas au susținut în motivare că Iorgulescu nu a intenționat să omoare pe cineva și că nu a folosit bolidul Aston Martin ca pe un „mijloc în scopul suprimării vieţii victimei”.

Dosarul s-a reîntors la Curtea de Apel București, unde, după rejudecare, pe 18 decembrie 2024, instanța a decis condamnarea lui Mario Iorgulescu la 8 ani și 8 luni închisoare. Decizia era definitivă, însă Iorgulescu a exercitat o nouă cale extrordinară de atac – contestația în anulare, în urma căreia s-a ales cu pedeapsa de 8 ani.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a admis în februarie acest an o cale extraordinară de atac formulată de procurori în dosarul Mario Iorgulescu. ICCJ a dispus rejudecarea cauzei, însă doar pentru infracțiunea de conducerea sub influența alcoolului și a altor substanțe.