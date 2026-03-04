Mario Iorgulescu va fi rejudecat pentru conducerea sub influența drogurilor, după ce Curtea de Apel București a spus că fapta s-a prescris

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis miercuri o cale extraordinară de atac formulată de procurori în dosarul Mario Iorgulescu. Instanța Supremă a decis rejudecarea cauzei, însă doar pentru infracțiunea de conducerea sub influența alcoolului și a altor substanțe. Dosarul se întoarce la Tribunalul București. Mario Iorgulesc are deja o condamnare definitivă în acest caz, de 8 ani cu executare, pentru ucidere din culpă.

„Admite recursul în casație formulat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti împotriva deciziei penale nr. 949/A din 12 iunie 2025, pronunțată de Curtea de Apel Bucureşti – Secția I penală, în dosarul nr. 1549/2/2025 (917/2025). Casează, în parte, decizia atacată numai în ceea ce privește soluția de încetare a procesului penal pornit împotriva inculpatului Iorgulescu Gino Mario pentru săvârșirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prevăzută de art. 336 alin. (1) şi (2) Cod Penal, ca urmare a intervenției prescripției răspunderii penale”, se arată în minuta publicată pe portalul instanței supreme.

Decizia privind rejudecarea este definitivă. Instanța supremă a decis trimiterea dosarului la Tribunalul București, instanța care a judecat pe fond dosarul Mario Iorgulescu.

Procurorii au atacat cu recurs în casație sentința definitivă dispusă anul trecut în acest caz, nemulțumiți de decizia privind încetarea procesului penal pentru conducerea sub influența alcoolului și a drogurilor.

Pe 12 iunie, anul trecut, Curtea de Apel București (CAB) l-a condamnat definitiv pe Mario Iorgulescu la 8 ani de închisoare. Deși a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă și conducere sub influența drogurilor, CAB a decis condamnarea lui Iorgulescu doar pentru prima infracțiune.

Inițial, Mario Iorgulescu fusese condamnat în decembrie 2024 de Curtea de Apel București și pentru conducere sub influența drogurilor. El primise 2 ani de închisoare, în condițiile în care conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani sau amendă.

Un dosar marcat de rejudecări

Accidentul provocat de Mario Iorgulescu, care s-a soldat cu moartea unui tânăr, a avut loc pe 8 septembrie 2019. Iorgulescu se afla sub influența cocainei și a pătruns într-o intersecție din capitală pe culoarea roșie a semaforului, având 162 de km/h, conform procurorilor. Impactul cu mașina condusă de tânărul de 24 de ani a fost nimicitor.

La câteva zile după accident, Mario Iorgulescu a fost transferat de către familie în Italia. El nu a fost audiat de către procurori sau judecători, fiind cercetat și judecat în lipsă.

A fost trimis în judecată în august 2020, iar trei ani mai târziu, condamnat de Tribunalul București la 15 ani și 8 luni de închisoare pentru omor și conducere sub influența drogurilor. Avocații săi au contestat decizia. În octombrie 2023, Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa la 13 ani și 8 luni închisoare.

Criticând încadrarea juridică a faptei în omor, Iorgulescu a formulat o primă cale extraordinară de atac – recursul în casație. Dosarul a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție la completul format din actuala președintă a instanței Supreme, Lia Savonea, plus Adriana Ispas și Dan Enescu.

Cele două judecătoare, în dezacord cu colegul de complet, au decis anularea condamnării pentru omor și încadrarea faptei la ucidere din culpă. Savonea și Ispas au susținut în motivare că Iorgulescu nu a intenționat să omoare pe cineva și că nu a folosit bolidul Aston Martin ca pe un „mijloc în scopul suprimării vieţii victimei”.

Dosarul s-a reîntors la Curtea de Apel București, unde, după rejudecare, pe 18 decembrie 2024, instanța a decis condamnarea lui Mario Iorgulescu la 8 ani și 8 luni închisoare. Decizia era definitivă, însă Iorgulescu a exercitat o nouă cale extrordinară de atac – contestația în anulare, în urma căreia s-a ales cu pedeapsa de 8 ani.