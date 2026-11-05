Unul dintre principalii consilieri ai lui Nicușor Dan, replică pentru un jurnalist care atacă dur strategia de politică externă de la Cotroceni

Consilierul pentru securitate națională și politică externă al președintelui Nicușor Dan, Marius Lazurca, a recționat joi la o postare a jurnalistului Emilian Isăilă de la Spotmedia.

Lazurca a distribuit pe X o captură de ecran cu mesajul scris de senior editorul publicației Spotmedia.

„Salut eleganța și sofisticarea acestei critici. O nouă contribuție la un climat public sănătos”, a fost replica care însoțea printscreen-ul postat de unul dintre principalii consilieri ai președintului.

Salut eleganța și sofisticarea acestei critici. O nouă contribuție la un climat public sănătos. https://t.co/nUm7HT62lQ — Marius-Gabriel Lazurca (@MariusLazurca) November 5, 2026

Ce a provocat replica lui Lazurca

Isăilă a comentat anterior pe pagina sa de Facebook despre întâlnirea președintelui Nicușor Dan și numărul 2 din Pentagon, Elbridge Colby, speculând că președinția a folosit în zadar banii pentru contractual de consultanță strategică în relațiile cu SUA.

„Lazurcă și Nicușor aleargă de luni de zile după papițoiul pro-rus Elbridge Colby, folosind banii din contractul de lobby, fără niciun folos.

Săptămâna viitoare acesta va fi istorie, plecând la pachet cu Hegseth. O nouă strategie câștigătoare a geniilor statului român din categoria „angajați-l pe Sprânceană”.

Nu cred că am văzut imbecili mai mari decât cei care conduc diplomația română de după criza alegerilor anulate din 2024. În imagine, Colby cu Nicușor, în ziua în care a murit MAGA. Trăiască Palatul Cotroceni!”, a fost mesajul lui Isăilă de pe pagina jurnalistului.

Elbridge Colby, considerat arhitectul revizuirii prezenței militare a SUA în Europa, a fost primit miercuri de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

Înainte de această vizită, Lazurca a avut întâlniri la Washington cu subsecretarul american pentru politica de apărare și oficiali ai Departamentului de Stat. Cu ocazia vizitei, consilierul prezindețial a acordat un interviu publicației conservatoare The Daily Signal.

Emilian Isăilă scrie opinii și analize pentru publicația Spotmedia. Conform prezentării sale de pe site, Isăilă lucrează în presă de la începutul anilor 1990. El a mai colaborat în trecut cu redacții precum Adevărul, Evenimentul Zilei și Cotidianul.