Fosta aliată a lui Trump își cere scuze că „a luat parte la politica toxică”. „Cel mai dureros lucru” pe care i l-a spus președintele

Marjorie Taylor Greene, membră republicană a Camerei Reprezentanților din SUA, își cere scuze pentru rolul pe care l-a jucat în „politica toxică”. Într-un interviu acordat duminică pentru CNN, ea a spus că se confruntă cu amenințări cu moartea din cauza rupturii dintre ea și președintele Donald Trump.

„Cel mai dureros lucru pe care l-a spus (Trump), care este absolut neadevărat, este că m-a numit trădătoare, iar acest lucru este extrem de greșit, iar acestea sunt tipurile de cuvinte folosite care pot radicaliza oamenii împotriva mea și îmi pot pune viața în pericol”, a declarat Greene, o fostă aliată politică a președintelui republican al SUA.

Jurnalista Dana Bash i-a atras atenția că nu a reacționat când „astfel de atacuri sau critici din partea președintelui” au vizat alte persoane.

Greene, despre care CNN notează că a îmbrățișat teorii ale conspirației de extremă dreapta în timpul ascensiunii în politică, a spus că își dă seama că a participat sau a susținut un discurs care a dus la amenințări împotriva altora și că acesta a fost un punct de reflecție pentru ea.

„Cred că este corecta această critică și aș vrea să spun, umil, că îmi pare rău că am luat parte la politica toxică. Este foarte rău pentru țara noastră (…). A fost ceva la care m-am gândit mult”, a declarat ea.

Conflict deschis între Marjorie Taylor Greene și Donald Trump

Congresmena în vârstă de 51 de ani fusese o susținătoare a mișcării „Make America Great Again” (MAGA) a lui Trump, dar președintele a anunțat vineri că îi retrage sprijinul. El a lansat noi critici sâmbătă, numind-o „trădătoare” față de Partidul Republican.

Ulterior, potrivit AFP, Greene a declarat într-o postare pe X că a fost „contactată de firme de securitate private cu avertismente privind siguranța mea, deoarece o serie de amenințări la adresa mea sunt alimentate și stimulate de cel mai puternic om din lume”.

Greene îl acuzase pe Trump că încearcă să intimideze alți republicani înaintea votului de săptămâna viitoare privind publicarea dosarelor Epstein, calificând drept „uimitor cât de mult se luptă să împiedice publicarea dosarelor Epstein, încât ajunge la acest nivel”.

Miercuri, Greene a fost unul dintre cei doar patru republicani din Camera Reprezentanților care s-au alăturat democraților în semnarea unei petiții pentru a forța votul privind publicarea tuturor dosarelor Departamentului Justiției legate de defunctul Epstein, acuzat de infracțiuni sexuale cu minore.