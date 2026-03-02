Mark Rutte: Europa este „absolut solidară” cu acțiunile SUA în Iran. Ce a declarat despre o implicare a forțelor NATO în războiul din Orientul Mijlociu

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat luni pentru BBC că Europa este „absolut solidară” cu acțiunile Statelor Unite în Iran.

Rutte a subliniat că Iranul reprezintă „o amenințare” pentru Europa, pentru Israel și pentru regiunea din jurul acestuia și a adăugat că Europa „își intensifică eforturile” după operațiunile desfășurate în acest weekend în Iran.

Întrebat dacă decizia premierului britanic Keir Starmer de a permite SUA să folosească baze din Regatul Unit pentru lovituri „defensive” asupra Iranului a venit prea târziu, Rutte a spus că, din câte știe, „aspectele juridice” au trebuit analizate înainte de acordarea autorizației.

El a fost întrebat și dacă a fost informat în avans despre loviturile SUA și Israelului asupra Iranului. „Nu discut public astfel de detalii”, a răspuns Rutte, precizând însă că a avut „numeroase conversații” cu oficiali americani și că Washingtonul și NATO „coordonează îndeaproape” acțiunile.

Întrebat dacă forțele NATO vor fi implicate, Mark Rutte a răspuns: „Nu, aceasta este în mod clar o campanie condusă de americani și de israelieni.”

El a adăugat că, din ceea ce „vedem acum”, aliații NATO și „prietenii din regiune” sunt supuși unor „atacuri nediscriminatorii” din partea Iranului și că, în aceste condiții, fac tot ceea ce pot în actuala situație.