Mark Zuckerberg a amenințat Meta că pleacă din California din cauza impozitului pe avere. Cum a reacționat compania

Un proiect de lege privind taxarea marilor averi a generat presiuni la vârful Meta și l-a determinat pe fondatorul Facebook să avertizeze că va părăsi statul.

Mark Zuckerberg, a șasea cea mai bogată persoană din lume potrivit Forbes, a anunțat compania Meta că ia în considerare mutarea reședinței sale principale în afara Californiei. Motivul este Propunerea 40, o măsură supusă votului popular denumită impozitul pe avere din acest stat, potrivit Reuters.

Proiectul de lege implică o obligație fiscală uriașă, iar miliardarul ar fi nevoit să își vândă din acțiunile cu drept de vot pentru a achita taxa.

Pentru a-l convinge să rămână în California, Meta a modificat structura acțiunilor sale.

Ultimatumul din culise

Documentele oficiale dezvăluie că Mark Zuckerberg se afla în discuții cu conducerea companiei Meta încă din luna iulie. El încerca să obțină sprijinul consiliului pentru a face față viitoarei taxe pe avere, fără a fi obligat să renunțe la controlul asupra Meta, scrie The New York Times.

În timpul unei cine din 9 septembrie, fondatorul Facebook a recurs la un ultimatum. El a avertizat consiliul că își va scoate la vânzare casa din Silicon Valley în termen de 96 de ore dacă nu se ajunge la un acord. O eventuală mutare a sa din stat ar fi declanșat o criză de imagine pentru companie.

Miza era uriașă pentru Zuckerberg. Cu o avere de peste 240 de miliarde de dolari, noul impozit de 5% din California l-ar fi obligat să plătească aproape 12,5 miliarde de dolari. Pentru a achita această sumă, el ar fi fost nevoit să vândă din acțiunile sale principale, fapt ce i-ar fi scăzut puterea de vot în companie de la 60,6% la 53%.

Răspunsul Meta

Compania a anunțat miercuri că va emite o nouă categorie de acțiuni din clasa C, fără drept de vot, în ianuarie 2027. În practică, această măsură va duce la o divizare a acțiunilor în proporție de două la una. Scopul este strângerea de fonduri pe bursă pentru achiziții, reținerea angajaților de top și plata taxelor fondatorului, fără ca acesta să își piardă controlul asupra Meta.

Documentele oficiale arată că previziunile Meta pe termen lung indică o nevoie mare de capital. Compania trebuie să strângă sute de miliarde de dolari pe parcursul mai multor ani, începând chiar din toamna anului 2026. Banii vor finanța planul de dezvoltare în domeniul inteligenței artificiale.

Compania-mamă a Facebook și Instagram a declarat că un comitet special al consiliului său de administrație a concluzionat că este „extrem de important” ca Zuckerberg să rămână într-un rol de conducere și să continue să gestioneze compania de la sediul central din California, în special în contextul a ceea ce a descris ca fiind „o provocare și o concurență fără precedent în industria noastră”, determinate de IA.