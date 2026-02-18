Mark Zuckerberg va fi interogat în instanță într-un proces despre efectele social media asupra sănătății psihice a copiilor

Directorul general al Meta Platforms și fondatorul rețelei sociale Facebook, Mark Zuckerberg, va fi interogat miercuri pentru prima dată de un tribunal american cu privire la efectele Instagram asupra sănătății psihice a utilizatorilor tineri, într-un proces deschis de o femeie cu probleme depresive care susține că dependența de social media i-a amplificat depresia și gândurile suicidare, relatează Reuters.

Deși Mark Zuckerberg a depus anterior mărturie pe această temă în fața Congresului SUA, miza acestui proces, desfășurat la Los Angeles, în California, ar putea fi majoră, întrucât Meta riscă să fie nevoită să plătească daune dacă pierde cazul, scrie Agerpres.

Acest caz implică o femeie din California care a început să utilizeze Instagram-ul companiei Meta și YouTube-ul companiei Google în copilărie. Ea susține că aceste companii încearcă să profite atrăgând copiii cu serviciile lor, deși sunt conștiente că rețelele de socializare le-ar putea dăuna sănătății psihice.

Aceeași femeie susține că aplicațiile social media i-au alimentat depresia și gândurile suicidare și prin urmare vrea să tragă la răspundere companiile care dețin aceste aplicații, considerând că ele ar fi responsabile pentru tulburările sale.

Studiile nu confirmă că rețelele de socializare ar afecta sănătatea psihică a copiilor – susține Meta

Avocatul companiei Meta a remarcat în fața instanței că dosarele medicale ale acestei femei arată că problemele ei provin dintr-o copilărie tulbure și că rețelele de socializare au fost pentru ea un instrument creativ.

Meta și Google au negat acuzațiile și au evidențiat eforturile lor de a adăuga funcții pentru siguranța utilizatorilor. Meta a menționat de asemenea o cercetare a Academiei Naționale de Științe a SUA, conform căreia studiile nu confirmă că rețelele de socializare ar afecta sănătatea psihică a copiilor.

Dincolo de acest proces, există totuși o reacție globală împotriva platformelor de socializare, suspectate că ar dăuna sănătății psihice a copiilor.

Australia și Spania au interzis accesul la platformele de socializare pentru utilizatorii sub 16 ani, iar alte țări iau în calcul restricții similare. În SUA, statul Florida a interzis companiilor să permită accesul utilizatorilor sub 14 ani, măsură contestată în instanță de companiile din sectorul tehnologiei informației.

Procesul din California servește drept caz de testare pentru acuzații similare formulate și în alte plângeri împotriva Meta, Google, Alphabet, Snap și TikTok. Familii, unități școlare și autorități publice au deschis mii de astfel de procese în SUA, acuzând societățile din domeniul social-media că alimentează o criză de sănătate mintală în rândul tinerilor.